Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos

Sigue la reprogramación de operaciones en hospitales públicos. Sólo se sostienen las programadas vinculadas a oncología, pediatría, cesáreas y fracturas. La decisión tiene que ver con el conflicto que tiene el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con más de 100 anestesiólogos a los que se les debe meses de honorarios y la falta de la firma del convenio 2026 que debe regir la actividad durante este año.

Juan Manuel Boullosa, presidente de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) dijo que “al momento se pagaron en dos tramos de 50 por ciento cada uno la totalidad del mes de octubre y el 10 por ciento de septiembre. Adeudan el 90 por ciento de honorarios de septiembre y el convenio 2026 sigue sin firmar, por lo tanto no hay marco regulatorio de las prestaciones brindadas desde el 1º de enero”.

La falta de marco regulatorio genera incertidumbre legal, administrativa y económica, porque los profesionales que ejercen la actividad en los hospitales públicos no tienen un parámetro cierto sobre cuánto, cómo y cuándo van a cobrarlo.

A ese contexto se suma que “se acaban de vencer las prestaciones brindadas en el mes de noviembre. Por lo tanto la situación es compleja”.

Desde hace varias semanas que se reprograman las operaciones en los hospitales públicos de la Región. Lo que genera problemas para los pacientes que esperaban ser intervenidos por razones que no son urgentes, pero resultan necesarias.

Desde el ministerio de Salud provincial, fuentes consultadas informaron en su momento que “se está trabajando para poder firmar el convenio 2026 y así poder seguir abonando lo que está pendiente”.

Según pudo saber este diario, hay diálogo entre las partes, pero no hubo avances importantes en relación a las cláusulas del nuevo convenio para este año.

“Formamos recursos humanos de excelencia, durante muchos años. Los comprometemos a que realicen trabajos en el sector público, pero en este contexto, de varios meses sin cobrar y sin saber qué pasará este año, es imposible avanzar”, señalan directivos de la Sociedad Platense de Anestesiología.

El conflicto afecta a los hospitales públicos de La Plata, Ensenada, Berisso, San Miguel del Monte y Lobos.

Tal como informó este diario, durante el año 2025 los profesionales de anestesiología trabajaron con un convenio prorrogado de 2024. “Ya no se puede volver a prorrogar el acuerdo. Es momento de hacer uno nuevo”, aseguraron en la entidad profesional.

“Dicen que son servicios esenciales pero no se pagan como tal y llevan mucha demora. Lo esencial es para ambas partes, no sólo para una de las partes”, indicaron profesionales de la salud que dialogaron con este diario.