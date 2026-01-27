Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
Desde la pantalla chica contaron la separación de Facundo Arana y María Susini, después de 19 años juntos.
Recordemos que, el matrimonio tuvo tres hijos y eran una de las parejas más solidas del espectáculo argentino. Ahora sonaron rumores alrededor de esta ruptura.
Así, se mencionó una crisis de Facundo que habría desgastado la relación y ante este cuadro de situación, el actor decidió revelar algunas cuestiones al respecto.
"Quiero agradecerles a todos muchísimo por como trataron este tema tan íntimo", expresó, en principio, Facundo Arana. "Además, lo que quiero decirles es que tratamos de dejar todo para las puertas adentro de casa y quiero agradecer las muestras de amor, que fueron infinitas", continuó el actor, visiblemente incómodo.
"Nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, es una madre descomunal, excepcional. Todo el resto, lo iremos viendo en el tiempo", manifestó Facundo Arana.
"Si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora es muchísimo", cerró Facundo Arana, que prefirió no responder ninguna repregunta.
Por último, vale destacar que, Facundo y María están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Se trata de una separación, pero no definitiva al menos por ahora.
