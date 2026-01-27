Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |MOTOS, ACCIDENTES Y VÍCTIMAS EN AUMENTO

La inseguridad vial no da tregua en la Región

Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque en 13 y 94, Otros siniestros marcaron una nueva jornada crítica

La inseguridad vial no da tregua en la Región

Un joven de 26 años sufrió heridas de consideración / EL DIA

27 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

La inseguridad vial volvió a ser protagonista en La Plata con una nueva jornada marcada por accidentes de tránsito. El caso más preocupante tuvo como protagonista a un motociclista que sufrió un fuerte choque en Villa Elvira y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, en un contexto que vuelve a encender las alarmas por la seguidilla de siniestros que involucran a conductores de motos.

El episodio ocurrió en la intersección de 13 y 94, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta Peugeot Partner y una moto de alta cilindrada. Producto del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 26 años, resultó con heridas de consideración y fue asistido por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital San Martín. Testigos del hecho señalaron que el motociclista perdía abundante sangre al momento de ser trasladado, lo que generó momentos de tensión en la escena del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos y personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor, mientras que también se solicitaron registros fílmicos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para reconstruir la mecánica del choque. Ambos vehículos fueron incautados y la causa quedó caratulada como “lesiones culposas”.

El caso vuelve a poner en foco una problemática que no da tregua en la Región: en lo que va del mes de enero, cinco motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros viales, una cifra que preocupa a las autoridades y especialistas en seguridad vial. La combinación de imprudencias, exceso de velocidad, y el aumento del parque de motos convierten a estos conductores en uno de los grupos más vulnerables en el tránsito.

Pero no fue el único accidente registrado en la jornada. En San Carlos, un automóvil protagonizó un fuerte choque luego de quedarse sin frenos en una transitada esquina. El hecho ocurrió en 137 y 32, cuando un Chevrolet Classic que circulaba por la avenida perdió el control, subió a la vereda y terminó impactando contra un árbol. Por fortuna, en ese momento no había peatones en el lugar, pese a que se trata de una zona con intensa circulación, con paradas de colectivos y comercios cercanos. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque el auto sufrió importantes daños materiales.

Los episodios vuelven a reflejar un escenario complejo en las calles platenses, donde la combinación de imprudencias y la alta circulación generan situaciones de riesgo permanente.

LE PUEDE INTERESAR

Una farmacia, blanco de un asalto

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso

TRAGEDIA EN RUTA 2

Un joven de 23 años murió tras ser embestido por una formación ferroviaria mientras circulaba en auto por la Ruta 2, camino a la Costa. El siniestro ocurrió cuando un tren de Trenes Argentinos impactó contra un Peugeot 206 en el que viajaban la víctima, su pareja y su hija. El conductor fue rescatado y trasladado al Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde falleció a causa de traumatismos múltiples.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de Policiales

La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro

Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas

Una farmacia, blanco de un asalto

VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla