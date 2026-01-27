La inseguridad vial no da tregua en la Región

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque en 13 y 94, Otros siniestros marcaron una nueva jornada crítica
La inseguridad vial volvió a ser protagonista en La Plata con una nueva jornada marcada por accidentes de tránsito. El caso más preocupante tuvo como protagonista a un motociclista que sufrió un fuerte choque en Villa Elvira y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, en un contexto que vuelve a encender las alarmas por la seguidilla de siniestros que involucran a conductores de motos.
El episodio ocurrió en la intersección de 13 y 94, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta Peugeot Partner y una moto de alta cilindrada. Producto del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 26 años, resultó con heridas de consideración y fue asistido por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital San Martín. Testigos del hecho señalaron que el motociclista perdía abundante sangre al momento de ser trasladado, lo que generó momentos de tensión en la escena del siniestro.
En el lugar trabajaron efectivos y personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor, mientras que también se solicitaron registros fílmicos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para reconstruir la mecánica del choque. Ambos vehículos fueron incautados y la causa quedó caratulada como “lesiones culposas”.
El caso vuelve a poner en foco una problemática que no da tregua en la Región: en lo que va del mes de enero, cinco motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros viales, una cifra que preocupa a las autoridades y especialistas en seguridad vial. La combinación de imprudencias, exceso de velocidad, y el aumento del parque de motos convierten a estos conductores en uno de los grupos más vulnerables en el tránsito.
Pero no fue el único accidente registrado en la jornada. En San Carlos, un automóvil protagonizó un fuerte choque luego de quedarse sin frenos en una transitada esquina. El hecho ocurrió en 137 y 32, cuando un Chevrolet Classic que circulaba por la avenida perdió el control, subió a la vereda y terminó impactando contra un árbol. Por fortuna, en ese momento no había peatones en el lugar, pese a que se trata de una zona con intensa circulación, con paradas de colectivos y comercios cercanos. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque el auto sufrió importantes daños materiales.
Los episodios vuelven a reflejar un escenario complejo en las calles platenses, donde la combinación de imprudencias y la alta circulación generan situaciones de riesgo permanente.
LE PUEDE INTERESAR
Una farmacia, blanco de un asalto
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Un joven de 23 años murió tras ser embestido por una formación ferroviaria mientras circulaba en auto por la Ruta 2, camino a la Costa. El siniestro ocurrió cuando un tren de Trenes Argentinos impactó contra un Peugeot 206 en el que viajaban la víctima, su pareja y su hija. El conductor fue rescatado y trasladado al Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde falleció a causa de traumatismos múltiples.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí