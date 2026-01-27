Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS INVESTIGADORES ANALIZAN LAS CÁMARAS DE LA ZONA PARA RECONSTRUIR LA MANIOBRA Y DAR CON LOS AUTORES

La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro

Ocurrió sobre calle 43 entre 12 y 13, a metros del Tribunal de Casación Penal. Una de las víctimas se mostró consternada. “En La Plata ya no hay lugar seguro”, dijo al enterarse del robo mientras estaba de vacaciones

La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro

Cerraduras violentadas y departamentos revueltos / EL DIA

27 de Enero de 2026 | 01:56
Edición impresa

El golpe fue en pleno corazón de La Plata, en una de las zonas que históricamente se perciben como más protegidas por la presencia judicial y policial. Sin embargo, para Gabriel, una de las víctimas del escruche múltiple ocurrido en un edificio de calle 43 entre 12 y 13, a metros del Tribunal de Casación Penal, la sensación es otra: desprotección, bronca y una amarga certeza de impunidad.

El damnificado se encontraba de vacaciones cuando recibió la noticia del robo. “Mi vecino me avisó y me mandó un video de cómo quedó el departamento. Pensé en volver ya, la verdad que me amargaron las vacaciones”, contó en diálogo con EL DIA. Habían pasado menos de 48 horas desde que se había ido de viaje cuando los delincuentes ingresaron al cuarto piso del edificio y atacaron los cuatro departamentos del nivel.

Según relató, los ladrones habrían tocado timbre para comprobar que no hubiera nadie y luego forzaron las puertas de madera para entrar. “Reventaron las puertas de todos los departamentos del piso, dejaron todo revuelto. A mí me robaron muchas cosas de valor: una bicicleta importada, dinero, perfumes y otros objetos”, detalló, aún con indignación.

Según pudo saber este diario, todo ocurrió alrededor del mediodía del domingo, a plena luz del día y en un contexto que llama la atención por el nivel de exposición. A pocos metros del edificio se levanta el Tribunal de Casación, con custodia policial armada las 24 horas y cámaras de vigilancia que registran el movimiento en la zona. “El tribunal está a metros, hay un domo que filma para todos lados, personal policial permanente. El nivel de impunidad es lo más preocupante. Con todo esto puedo afirmar que no hay un lugar seguro dentro de La Plata”, remarcó.

No es la primera vez que el “barrio de Tribunales”, entre Plaza Moreno y Plaza Paso, queda en el centro de la escena por hechos delictivos. El año pasado, en ese mismo sector, se reportaron robos a varios departamentos en un mismo edificio, también bajo la modalidad de escruche y en horarios diurnos, lo que reforzó la preocupación de los vecinos.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de La Plata, con intervención de Policía Científica, que realizó peritajes y levantamiento de huellas en los departamentos violentados. Los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, consideradas clave para reconstruir la secuencia y dar con los responsables del golpe que volvió a exponer, en pleno centro, la cruda sensación de que ya no hay lugar seguro.

LE PUEDE INTERESAR

Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas

LE PUEDE INTERESAR

La inseguridad vial no da tregua en la Región

El edificio de 43 entre 12 y 13, blanco de un audaz golpe / Web

¿FUE PLANIFICADO O ATAQUE AL AZAR? LAS HIPÓTESIS DEL CASO
Por estas horas los investigadores no descartan que el escruche haya sido un golpe planificado, con información previa sobre los movimientos de los vecinos del cuarto piso. La modalidad empleada -forzar las puertas de los cuatro departamentos del nivel, en una franja horaria diurna y con rapidez- refuerza la sospecha de que los delincuentes sabían exactamente qué hacer y cómo minimizar riesgos, una característica típica de bandas con experiencia en este tipo de delitos. Sin embargo, entre las víctimas también circula otra hipótesis: que los ladrones hayan actuado al azar, tocando timbre para verificar la ausencia de moradores y aprovechando la oportunidad. “Tal vez tocaron timbre y vieron que no había nadie”, deslizó Gabriel. Por el momento, ninguna línea está descartada y los peritajes, sumados al análisis de cámaras, serán clave para determinar si se trató de un golpe comando o de una maniobra oportunista.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de Policiales

Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas

La inseguridad vial no da tregua en la Región

Una farmacia, blanco de un asalto

VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla