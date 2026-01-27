La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro

El golpe fue en pleno corazón de La Plata, en una de las zonas que históricamente se perciben como más protegidas por la presencia judicial y policial. Sin embargo, para Gabriel, una de las víctimas del escruche múltiple ocurrido en un edificio de calle 43 entre 12 y 13, a metros del Tribunal de Casación Penal, la sensación es otra: desprotección, bronca y una amarga certeza de impunidad.

El damnificado se encontraba de vacaciones cuando recibió la noticia del robo. “Mi vecino me avisó y me mandó un video de cómo quedó el departamento. Pensé en volver ya, la verdad que me amargaron las vacaciones”, contó en diálogo con EL DIA. Habían pasado menos de 48 horas desde que se había ido de viaje cuando los delincuentes ingresaron al cuarto piso del edificio y atacaron los cuatro departamentos del nivel.

Según relató, los ladrones habrían tocado timbre para comprobar que no hubiera nadie y luego forzaron las puertas de madera para entrar. “Reventaron las puertas de todos los departamentos del piso, dejaron todo revuelto. A mí me robaron muchas cosas de valor: una bicicleta importada, dinero, perfumes y otros objetos”, detalló, aún con indignación.

Según pudo saber este diario, todo ocurrió alrededor del mediodía del domingo, a plena luz del día y en un contexto que llama la atención por el nivel de exposición. A pocos metros del edificio se levanta el Tribunal de Casación, con custodia policial armada las 24 horas y cámaras de vigilancia que registran el movimiento en la zona. “El tribunal está a metros, hay un domo que filma para todos lados, personal policial permanente. El nivel de impunidad es lo más preocupante. Con todo esto puedo afirmar que no hay un lugar seguro dentro de La Plata”, remarcó.

No es la primera vez que el “barrio de Tribunales”, entre Plaza Moreno y Plaza Paso, queda en el centro de la escena por hechos delictivos. El año pasado, en ese mismo sector, se reportaron robos a varios departamentos en un mismo edificio, también bajo la modalidad de escruche y en horarios diurnos, lo que reforzó la preocupación de los vecinos.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de La Plata, con intervención de Policía Científica, que realizó peritajes y levantamiento de huellas en los departamentos violentados. Los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, consideradas clave para reconstruir la secuencia y dar con los responsables del golpe que volvió a exponer, en pleno centro, la cruda sensación de que ya no hay lugar seguro.

El edificio de 43 entre 12 y 13, blanco de un audaz golpe / Web