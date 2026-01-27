Inmigrantes informales en España: avanza un plan de regularización para quienes viven y trabajan en el país sin documentación

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
Escuchar esta nota
El Gobierno de España avanza con un plan de regularización de inmigrantes que busca dar respuesta a la situación de cientos de miles de personas que viven y trabajan en el país sin documentación. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, apunta a otorgar permisos de residencia y trabajo a quienes ya se encuentran integrados en la sociedad española, pero permanecen en la informalidad por su situación migratoria.
La medida alcanzaría a personas extranjeras que hayan ingresado a España antes de una fecha límite fijada por el Gobierno y que puedan demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país. Entre los requisitos centrales se encuentran la acreditación de residencia efectiva y la ausencia de antecedentes penales graves. El objetivo es regularizar a quienes ya forman parte del entramado social y económico, y que en muchos casos desarrollan tareas esenciales sin acceso pleno a derechos laborales y sociales.
Una vez aprobada la regularización, los beneficiarios podrían acceder a una autorización de residencia y trabajo por un período inicial, con la posibilidad de luego tramitar permisos ordinarios conforme a la legislación de extranjería. Además, la presentación de la solicitud implicaría la suspensión de eventuales procesos de expulsión vinculados a la falta de papeles.
En el caso de los argentinos, el impacto sería acotado pero relevante. La mayoría de los ciudadanos argentinos que residen en España lo hacen de manera legal, muchos de ellos con doble nacionalidad. Sin embargo, aquellos que se encuentren en situación irregular y cumplan con los requisitos establecidos podrían verse favorecidos por esta política y acceder a la regularización, lo que les permitiría trabajar legalmente y contar con mayor estabilidad.
La propuesta generó un fuerte debate político y social. Desde el Gobierno y organizaciones sociales sostienen que se trata de una medida de justicia social que reconoce el aporte de los inmigrantes y favorece su integración. En cambio, sectores de la oposición cuestionan la iniciativa y advierten sobre posibles efectos negativos en el sistema migratorio y en los servicios públicos.
