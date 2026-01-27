Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región

Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
27 de Enero de 2026 | 01:07
Edición impresa

Un relevamiento sobre la calidad del aire en la Región realizado por la organización global Climate TRACE analizó los puntos relevantes de emisiones de gases del efecto invernadero en La Plata, Berisso y Ensenada -con la Refinería y el Polo Petroquímico en foco- y, si bien se tuvo en cuenta que los niveles de contaminación atmosférica industrial mostraron descensos puntuales en los últimos años, permitió identificar las otras fuentes que aún superan los umbrales recomendados para nuestra zona.

La organización Climate TRACE identifica activos específicos (fábricas, refinerías y plantas de energía) que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes locales como el material particulado (PM2.5), comprobándose esos niveles mediante sensores remotos que permiten identificar emisiones contaminantes. Y tal como se detalló en la edición de ayer, no sólo las emisiones industriales de nuestra zona sino también las causadas por el parque automotor y por la gestión de los residuos sólidos.

En cuanto a los riesgos locales, cabe consignar que estudios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP y el CONICET señalaron que, aunque hubo descensos temporales de contaminación en años previos, la Ciudad enfrenta desafíos constantes por la calidad del aire y la contaminación de fuentes de agua. En La Plata se monitorearon niveles de dióxido de nitrógeno y otros gases tóxicos que afectan directamente la salud respiratoria de la población y contribuyen al smog.

En lo que se refiere al sector industrial de la Región, el estudio determinó que concentra uno de los polos petroquímicos más importantes de Argentina, el cual es un punto crítico de emisiones de CO2 y otros gases tóxicos. Y en lo concerniente al sector del transporte automotor, se consideró que “e uno de los sectores con mayor crecimiento en emisiones”.

A nivel global, los datos de agosto de 2025 mostraron un aumento del 3,60 por ciento en este sector respecto al año anterior, una tendencia que se refleja en zonas urbanas densas como La Plata.

Según se informó, Climate TRACE es una coalición global de ONGs, empresas tecnológicas y universidades, impulsada por el exvicepresidente de EE UU, Albert Al Gore, que utiliza satélites e inteligencia artificial para monitorear emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Su objetivo es proporcionar datos detallados e independientes para facilitar la acción climática. u objetivo es acelerar la acción climática para limitar el aumento de la temperatura terrestre a 1,5 °C y crear un mundo más próspero.

Como contexto de este monitoreo, vale rescatar recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud reveladores de que el 93 por ciento de los niños menores de menores de 15 años del mundo (1.800 millones de niños) respira un aire “tan contaminado que pone en riesgo su salud y desarrollo”.

La entidad estimó en 1016 que unos 600.000 chicos murieron a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias.

El trabajo aquí reflejado ocupa ciertamente un vacío científico en la Región, que carece de los suficientes, necesarios y actualizados estudios técnicos sobre la calidad del aire que respira la población.

Seguramente que contiene referencias de enorme valor científico para impulsar políticas encaminadas a enfrentar el grave problema de la contaminación aérea.

 

