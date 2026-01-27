Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Sin piedad para Daniel Oldrá: el primer DT caído del 2026

Sin piedad para Daniel Oldrá: el primer DT caído del 2026
27 de Enero de 2026 | 07:34

Escuchar esta nota

La inestabilidad en los bancos de suplentes del fútbol argentino no da tregua. En un contexto donde la continuidad es una utopía, completar una temporada entera en el cargo se ha vuelto un logro extraordinario, mientras que los ciclos fugaces son la moneda corriente de nuestro torneo.

Para confirmar que la paciencia es un recurso inexistente, el Torneo Apertura 2026 ya registró su primera baja oficial. Apenas transcurridas dos jornadas de competencia, la maquinaria de despidos se puso en marcha este lunes.

Las estadísticas del año pasado ya anticipaban esta tendencia: durante el 2025, la Liga Profesional fue testigo de 28 relevos en la conducción técnica, una cifra alarmante que ni siquiera contempla a los entrenadores que se alejaron al concluir el certamen.

Bajo esa misma lógica de urgencias, se selló esta noche el destino de Daniel Oldrá. El ciclo del "Gato" al frente de Instituto de Córdoba llegó a su punto final de manera abrupta, marcando el primer casillero de salidas en la presente edición.

El detonante fue la caída de "La Gloria" por 2-1 en su visita a Platense. Tras encadenar dos derrotas consecutivas —venía de perder por la mínima ante Vélez en el debut—, la dirigencia cordobesa comunicó que el vínculo con el técnico se rompió mediante un "común acuerdo" apenas finalizado el duelo en Vicente López.

Oldrá, referente histórico de Godoy Cruz, se despide de Alta Córdoba tras un paso que nunca logró despegar. Desde su arribo en abril de 2025, estuvo al mando en 22 compromisos, con un saldo deficitario: apenas 4 victorias, 9 empates y 9 derrotas. La racha final fue lapidaria, sumando solo un punto de los últimos 18 en disputa entre el cierre del torneo anterior y este inicio de campeonato.

