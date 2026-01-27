Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Un presunto delincuente murió anoche tras un violento choque mientras intentaba escapar de la Policía durante un operativo de interceptación vehicular en la zona oeste de La Plata. El dramático episodio se registró en el barrio San Carlos y generó un importante despliegue policial y pericial.
Según el parte preliminar brindado por fuentes policiales, el hecho comenzó cuando personal motorizado realizaba controles estáticos y dinámicos y detectó un Peugeot 206 negro en la zona de 44 y 158. Al advertir la presencia policial, el conductor se dio a la fuga, lo que derivó en una persecución que terminó de manera trágica.
Durante la huida, el vehículo colisionó con una camioneta en la intersección de 155 y 39, perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor falleció en el lugar, mientras que dos mujeres que viajaban como acompañantes resultaron lesionadas y fueron asistidas por personal médico.
Fuentes policiales indicaron a EL DIA que en torno al automóvil y en su interior se halló dinero en efectivo desparramado, además de sustancias estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de que el fallecido podría haber estado vinculado a un hecho delictivo al momento de la persecución.
Al cierre de esta edición, efectivos de Policía Científica y otras dependencias continuaban con las pericias de rigor para esclarecer lo sucedido, identificar al hombre fallecido y determinar el origen del dinero y las sustancias halladas, así como reconstruir la secuencia completa de la persecución y el choque.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Subcomisaría La Unión y peritos de Policía Científica, que realizaron las tareas de rigor sobre los vehículos involucrados y el escenario del siniestro.
