La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

José Sosa, uno de los emblemas y referente de Estudiantes, habló acerca de la salida de Santiago Ascacibar, para seguir su carrera en Boca Juniors.

En este sentido, el capitán puso paños fríos a la situación, pero no se guardó nada: “Hablé poco con el Ruso, porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”.

Por su parte, el Príncipe también se detuvo en el rol que ocupa hoy día el mediocampista: “Es el capitán principal; el año pasado me tocó a mí la decisión de darle la posibilidad de ser el capitán, por edad, por proyección, y la verdad que tuvimos un año bárbaro”.

Además, agregó el acompañamiento que junto a Guido le brindaron en el último tiempo: “Con Guido, estuvimos acompañándolo de la mejor manera para que se vaya preparando para ser capitán”.

A su vez, sostuvo que es un momento de análisis y debate interno, entre la Institución y el propio futbolista: “Hoy le toca llevar una situación donde debe tomar decisiones junto con el club y todos sabemos lo importante que es”.

Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de que Marcos Rojo cumpla su tan ansiado anhelo de regresar a Estudiantes: “De Marcos no sé nada. Hablé el año pasado porque también había rumores, pero esta vez no. Entiendo que en algún momento se dijo que estaba difícil, escuché a Costas, hablar también”.

Desligándose de la situación tiró: “Sinceramente no me quiero meter porque estoy focalizado en otra parte personal con el tema de una nueva integrante de la familia”, el futbolista está próximo a ser padre por tercera vez.

Por último, expresó: “Creo que cuando se hablan las cosas es porque algo hay. Dentro del club nos preguntan mucho cuando se nombra a algún jugador”.