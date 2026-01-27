La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Sosa, uno de los emblemas y referente de Estudiantes, habló acerca de la salida de Santiago Ascacibar, para seguir su carrera en Boca Juniors.
En este sentido, el capitán puso paños fríos a la situación, pero no se guardó nada: “Hablé poco con el Ruso, porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”.
Por su parte, el Príncipe también se detuvo en el rol que ocupa hoy día el mediocampista: “Es el capitán principal; el año pasado me tocó a mí la decisión de darle la posibilidad de ser el capitán, por edad, por proyección, y la verdad que tuvimos un año bárbaro”.
Además, agregó el acompañamiento que junto a Guido le brindaron en el último tiempo: “Con Guido, estuvimos acompañándolo de la mejor manera para que se vaya preparando para ser capitán”.
A su vez, sostuvo que es un momento de análisis y debate interno, entre la Institución y el propio futbolista: “Hoy le toca llevar una situación donde debe tomar decisiones junto con el club y todos sabemos lo importante que es”.
Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de que Marcos Rojo cumpla su tan ansiado anhelo de regresar a Estudiantes: “De Marcos no sé nada. Hablé el año pasado porque también había rumores, pero esta vez no. Entiendo que en algún momento se dijo que estaba difícil, escuché a Costas, hablar también”.
Desligándose de la situación tiró: “Sinceramente no me quiero meter porque estoy focalizado en otra parte personal con el tema de una nueva integrante de la familia”, el futbolista está próximo a ser padre por tercera vez.
Por último, expresó: “Creo que cuando se hablan las cosas es porque algo hay. Dentro del club nos preguntan mucho cuando se nombra a algún jugador”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí