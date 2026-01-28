Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CON LO JUSTO Y SIN SOBRARLE NADA

San Lorenzo sacó pecho en Mendoza

Con gol del colombiano Diego Herazo, venció a Gimnasia, de visitante, y obtuvo el primer triunfo en este torneo Apertura

San Lorenzo sacó pecho en Mendoza

Diego Herazo y toda su felicidad tras marcar el gol de San Lorenzo

28 de Enero de 2026 | 02:31
Edición impresa

San Lorenzo consiguió anoche su primera alegría en el Apertura. Con lo justo y sin sobrarle nada, le ganó 1-0 a Gimnasia, en Mendoza, en un partido de tono discreto.

El único gol fue convertido por el delantero Diego Herazo, a los 25 minutos del segundo tiempo.

Así, el “Ciclón” subió al sexto puesto de la zona A, con tres unidades, mientras que el equipo que dirige Ariel Broggi se mantuvo con los mismos puntos.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 5 minutos, cuando el lateral Luciano Paredes superó a su marca con un caño, avanzó desde la derecha hacia el medio y buscó un remate alto, que se fue desviado.

No hubo más llegadas de peligro hasta el segundo tiempo, cuando se empezó a notar el desgaste hecho por los jugadores del “Mensana” en los primeros minutos, en los cuales presionaron con intensidad, y San Lorenzo comenzó, lentamente, a controlar la pelota.

A los 12 del complemento, el delantero Alexis Cuello desequilibró por derecha, retrocediendo para hacerse un espacio y sacó un remate al segundo palo, que fue bloqueado por la defensa rival.

LE PUEDE INTERESAR

La Lepra mendocina ganó y saltó a la punta

LE PUEDE INTERESAR

Atlético y el Ferroviario no se sacaron ventajas

El “Ciclón” abrió el marcador a los 25, con una intervención del colombiano Diego Herazo.

PRESENTÓ LOS REFUERZOS

Por último, San Lorenzo presentó cuatro nuevos refuerzos que se suman a Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, que firmaron ayer sus respectivos contratos.

El Ciclón, en la previa de su compromiso en Mendoza, le dio la bienvenida a Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo, que quedaron habilitados después de que la entidad de Boedo levantara las inhibiciones. Los cuatro pasaron la revisión médica y quedarán a disposición del cuerpo técnico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
+ Leidas

Aumento del 10% para trabajadores municipales

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Ascacibar se fue a Boca: “Desde chiquito soñé con esto”

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo

Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León

Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Política y Economía
Aumento del 10% para trabajadores municipales
Milei cruzó a Rocca: lo llamó “Don Chatarrín”
El Presidente, eufórico en la Derecha Fest
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
“Rulito”: el negocio millonario en el cepo K que investiga la Justicia
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito
La Ciudad
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Sin acuerdo en los micros, sigue el riesgo de huelga
A oscuras y sin agua: la odisea diaria de los vecinos
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
“Amigo garca”: Maxi López recordó la “Icardeada” y apuntó contra Mauro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla