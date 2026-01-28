San Lorenzo sacó pecho en Mendoza

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Con gol del colombiano Diego Herazo, venció a Gimnasia, de visitante, y obtuvo el primer triunfo en este torneo Apertura
San Lorenzo consiguió anoche su primera alegría en el Apertura. Con lo justo y sin sobrarle nada, le ganó 1-0 a Gimnasia, en Mendoza, en un partido de tono discreto.
El único gol fue convertido por el delantero Diego Herazo, a los 25 minutos del segundo tiempo.
Así, el “Ciclón” subió al sexto puesto de la zona A, con tres unidades, mientras que el equipo que dirige Ariel Broggi se mantuvo con los mismos puntos.
La primera llegada del partido fue para el local, a los 5 minutos, cuando el lateral Luciano Paredes superó a su marca con un caño, avanzó desde la derecha hacia el medio y buscó un remate alto, que se fue desviado.
No hubo más llegadas de peligro hasta el segundo tiempo, cuando se empezó a notar el desgaste hecho por los jugadores del “Mensana” en los primeros minutos, en los cuales presionaron con intensidad, y San Lorenzo comenzó, lentamente, a controlar la pelota.
A los 12 del complemento, el delantero Alexis Cuello desequilibró por derecha, retrocediendo para hacerse un espacio y sacó un remate al segundo palo, que fue bloqueado por la defensa rival.
El “Ciclón” abrió el marcador a los 25, con una intervención del colombiano Diego Herazo.
Por último, San Lorenzo presentó cuatro nuevos refuerzos que se suman a Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, que firmaron ayer sus respectivos contratos.
El Ciclón, en la previa de su compromiso en Mendoza, le dio la bienvenida a Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo, que quedaron habilitados después de que la entidad de Boedo levantara las inhibiciones. Los cuatro pasaron la revisión médica y quedarán a disposición del cuerpo técnico.
