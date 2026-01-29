La bolsa de Nueva York, sin sorpresas

La bolsa de Nueva York terminó sin impulso ayer, sin verse afectada por la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) de mantener sus tasas de interés, mientras los inversores esperan con ansias los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos.

El Dow Jones subió un 0,02% y el Nasdaq ganó un 0,17%. Después de superar por primera vez en su historia el umbral simbólico de los 7.000 puntos al comienzo de la sesión, el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,01%.

“El mercado no reaccionó realmente a la decisión de la Fed”, dijo Adam Sarhan, analista en 50 Park Investments.

Los inversores en su mayoría esperaban que los tipos permanecieran en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, después de tres recortes consecutivos a finales de 2025.

Con esta decisión, “la Fed muestra confianza, no duda”, señaló Gina Bolvin, analista de Bolvin Wealth Management.

La Fed explicó en un comunicado que el crecimiento en Estados Unidos era “sólido”, sugiriendo así que la economía no necesitaba un respaldo adicional.

De acuerdo con Bolvin, “los mercados interpretan esto como una pausa estratégica, no como un cambio en la política”.

Para Sarhan, los actores en el mercado están enfocados en la temporada de resultados.

“Después del cierre de hoy (por ayer) y mañana (por hoy jueves), muchas grandes empresas tecnológicas publicarán sus resultados, lo que puede tener un impacto mucho más fuerte en el mercado que la inacción de la Fed”, anticipó el analista.