Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Asumió al frente del básquet albiazul: será su director general

Gianella: “Acá tienen que estar los mejores”

“He recorrido muchos lugares de Europa, pero nada como volver a casa” dijo el exjugador que estará a cargo de la disciplina

Gianella: “Acá tienen que estar los mejores”

Nicolás Gianella fue presentado como Director de Básquet del Club

3 de Enero de 2026 | 03:52
Edición impresa

Nicolás Gianella volvió a casa. Referente del básquet de Gimnasia, quizá el mejor jugador nacido en nuestra ciudad, fue presentado como nuevo director deportivo de la disciplina, luego de casi tres años de su retiro de las canchas con la franja azul en el pecho.

Gianella fue presentado por el Presidente Carlos Anacleto en una conferencia de prensa que se desarrolló en el Polideportivo Víctor Nethol, justamente donde comenzó su largo recorrido con la naranja que le deparó una exitosa y prolongada carrera en Europa, incluso con paso por la Selección Nacional.

“Es muy importante ver tanta gente querida. Tenía muchas ganas de estar en el club”, afirmó Gianella. “He recorrido muchos lugares de Europa, pero nada como volver a casa, volver a este club. Siempre digo que nunca estuve tan nervioso al inicio de una temporada como cuando me tocó volver a vestir esta camiseta. Por todo lo que significa Gimnasia tomo este desafío con todo el compromiso y la responsabilidad, dijo el exjugador, que quiere que el Lobo vuelva a ser referente del básquet en todo el país.

“El Poli es el lugar en donde me crié y fui muy feliz, y deseo con el corazón verlo reflejado en todos los que forman parte del básquet acá. Estoy convencido que Gimnasia siempre fue referente en la ciudad y también en el país y acá tienen que estar los mejores”, afirmó Gianella.

Respecto a la captación de jugadores juveniles, aseguró que “hay mucho talento en la ciudad y se le dará mucha importancia a lo basquetbolístico, pero también a la parte física y sobre todo mostrar les a los jóvenes que este es el lugar ideal para terminar de formarse como deportista”. Además, resaltó que necesitan que el básquet superior de Gimnasia sea un llamador para los chicos y que “sepan que los vamos a formar para que puedan estar ahí, en el primer equipo”.

El nuevo coordinador venía trabajando con la estructura institucional de la disciplina y dijo que “la idea es sumar, progresar y dar lugar a la gente que está para acompañar y sumar en lo necesario para lograr el salto de calidad”. El enfoque estará puesto en el crecimiento de Gimnasia, y el camino iniciará con las categorías más pequeñas, sumando chicos a la Escuela de Básquet para “tener un ambiente lleno de chicos en el club”.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia tiene agenda confirmada en el regreso de la Liga Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas ante un año que puede ser bisagra

“Yo me crié desde los 6 años en el club y quiero para los chicos algo parecido a lo que viví en mi época”, dijo Nicolás Gianella. “Este club tiene una historia riquísima. El deporte deja herramientas y valores para la vida, más allá de si lo hacen como profesionales en un futuro. Queremos acompañarlos para que intenten llegar al primer equipo, pero sobre todas las cosas para que abarquen una formación humana integral”, finalizó.

Por su parte, a la hora de hablar de financiación para la disciplina, Carlos Anacleto dijo que “más allá de la situación del club, no podemos dejar de pensar en un Gimnasia mucho más grande. Sabemos las urgencias que hay, pero con profesionales en cada área esto se puede manejar”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

River se fue a trabajar a Neuquén
La Ciudad
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata
Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000
Fin de semana con clima agradable en la Región
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Política y Economía
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla