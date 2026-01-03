Gianella: “Acá tienen que estar los mejores”

Nicolás Gianella volvió a casa. Referente del básquet de Gimnasia, quizá el mejor jugador nacido en nuestra ciudad, fue presentado como nuevo director deportivo de la disciplina, luego de casi tres años de su retiro de las canchas con la franja azul en el pecho.

Gianella fue presentado por el Presidente Carlos Anacleto en una conferencia de prensa que se desarrolló en el Polideportivo Víctor Nethol, justamente donde comenzó su largo recorrido con la naranja que le deparó una exitosa y prolongada carrera en Europa, incluso con paso por la Selección Nacional.

“Es muy importante ver tanta gente querida. Tenía muchas ganas de estar en el club”, afirmó Gianella. “He recorrido muchos lugares de Europa, pero nada como volver a casa, volver a este club. Siempre digo que nunca estuve tan nervioso al inicio de una temporada como cuando me tocó volver a vestir esta camiseta. Por todo lo que significa Gimnasia tomo este desafío con todo el compromiso y la responsabilidad, dijo el exjugador, que quiere que el Lobo vuelva a ser referente del básquet en todo el país.

“El Poli es el lugar en donde me crié y fui muy feliz, y deseo con el corazón verlo reflejado en todos los que forman parte del básquet acá. Estoy convencido que Gimnasia siempre fue referente en la ciudad y también en el país y acá tienen que estar los mejores”, afirmó Gianella.

Respecto a la captación de jugadores juveniles, aseguró que “hay mucho talento en la ciudad y se le dará mucha importancia a lo basquetbolístico, pero también a la parte física y sobre todo mostrar les a los jóvenes que este es el lugar ideal para terminar de formarse como deportista”. Además, resaltó que necesitan que el básquet superior de Gimnasia sea un llamador para los chicos y que “sepan que los vamos a formar para que puedan estar ahí, en el primer equipo”.

El nuevo coordinador venía trabajando con la estructura institucional de la disciplina y dijo que “la idea es sumar, progresar y dar lugar a la gente que está para acompañar y sumar en lo necesario para lograr el salto de calidad”. El enfoque estará puesto en el crecimiento de Gimnasia, y el camino iniciará con las categorías más pequeñas, sumando chicos a la Escuela de Básquet para “tener un ambiente lleno de chicos en el club”.

“Yo me crié desde los 6 años en el club y quiero para los chicos algo parecido a lo que viví en mi época”, dijo Nicolás Gianella. “Este club tiene una historia riquísima. El deporte deja herramientas y valores para la vida, más allá de si lo hacen como profesionales en un futuro. Queremos acompañarlos para que intenten llegar al primer equipo, pero sobre todas las cosas para que abarquen una formación humana integral”, finalizó.

Por su parte, a la hora de hablar de financiación para la disciplina, Carlos Anacleto dijo que “más allá de la situación del club, no podemos dejar de pensar en un Gimnasia mucho más grande. Sabemos las urgencias que hay, pero con profesionales en cada área esto se puede manejar”.