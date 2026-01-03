Arias, nuevo arquero de Newell’s

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Tras cerrar su etapa en Racing, el arquero Gabriel Arias llegó en condición de libre a Newell’s y firmó contrato por una temporada para disputar el Apertura 2026. Buen refuerzo para la Lepra que tendrá un año difícil desde la parte económica.
El pasado miércoles 31, Arias se despidió de Racing con un extenso mensaje en sus redes sociales: “Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”.
Luego de una larga y exitosa relación con la Academia, Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera: arribará este viernes a Rosario para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, quedará oficialmente vinculado al club rojinegro.
De esta manera, Newell’s cubrirá un puesto clave tras las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos, y frente a los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.
El ex Racing se convierte así en el primer refuerzo de Newell’s en 2026, en un mercado en el que el club también cuenta con los regresos de los préstamos de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda.
