A Wall Street le cayó bien el fallo contra Trump y cerró en verde

Wall Street terminó la semana en terreno positivo luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales buena parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. La decisión judicial generó alivio entre los inversores y favoreció especialmente a las compañías vinculadas al comercio electrónico.
Al cierre de la jornada, el Dow Jones de Industriales subió un 0,47%, hasta las 49.625 unidades; el S&P 500 avanzó un 0,69%, hasta los 6.909 puntos; y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, ganó un 0,9%, hasta los 22.886 enteros.
La Corte dictaminó que el Gobierno estadounidense se extralimitó en el uso de poderes de emergencia invocados para aplicar gran parte de los aranceles a socios comerciales. La resolución fue interpretada como un freno a la política comercial de Trump y mejoró las expectativas sobre los costos que enfrentan empresas importadoras y plataformas de venta online.
En ese contexto, las acciones del sector reaccionaron con fuertes alzas: Etsy se disparó un 8%, eBay avanzó un 4%, Shopify un 2%, Pinduoduo Holdings —matriz de Temu— un 3%, Wayfair un 2% y Amazon un 2,5%.
La invalidación de los aranceles eclipsó la publicación del dato de crecimiento del PBI estadounidense, que mostró una expansión anualizada del 1,4%, por debajo del 4,4% registrado en el período previo, lo que evidencia una desaceleración de la actividad.
Durante la semana también se conocieron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que reflejaron diferencias internas sobre el rumbo de la política monetaria. Aun así, en el balance semanal los principales índices acumularon ganancias: el Dow Jones subió un 0,25%, el S&P 500 un 1,05% y el Nasdaq un 1,53%.
La cautela de los socios comerciales de EE UU
Trump se enojó y dice que aplicará más aranceles
En el plano internacional, los mercados siguieron atentos a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Trump insinuó que evalúa una eventual acción militar limitada como forma de presión, lo que incrementó la incertidumbre geopolítica.
Estos vaivenes impactaron en el mercado energético: el petróleo intermedio de Texas acumuló una suba semanal del 5,8%. Los operadores temen que una eventual escalada afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de un tercio del crudo transportado por vía marítima a nivel mundial.
En contraste con la tendencia general, las acciones de Blue Owl Capital retrocedieron un 5% luego de que la firma anunciara cambios en las condiciones de retiro de fondos por parte de los inversores en uno de sus vehículos de crédito privado, lo que reavivó inquietudes sobre la estabilidad de ese segmento del mercado.
