Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Freno de la corte suprema de EE UU a los aranceles

A Wall Street le cayó bien el fallo contra Trump y cerró en verde

A Wall Street le cayó bien el fallo contra Trump y cerró en verde
21 de Febrero de 2026 | 00:55
Edición impresa

Wall Street terminó la semana en terreno positivo luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales buena parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. La decisión judicial generó alivio entre los inversores y favoreció especialmente a las compañías vinculadas al comercio electrónico.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones de Industriales subió un 0,47%, hasta las 49.625 unidades; el S&P 500 avanzó un 0,69%, hasta los 6.909 puntos; y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, ganó un 0,9%, hasta los 22.886 enteros.

La Corte dictaminó que el Gobierno estadounidense se extralimitó en el uso de poderes de emergencia invocados para aplicar gran parte de los aranceles a socios comerciales. La resolución fue interpretada como un freno a la política comercial de Trump y mejoró las expectativas sobre los costos que enfrentan empresas importadoras y plataformas de venta online.

En ese contexto, las acciones del sector reaccionaron con fuertes alzas: Etsy se disparó un 8%, eBay avanzó un 4%, Shopify un 2%, Pinduoduo Holdings —matriz de Temu— un 3%, Wayfair un 2% y Amazon un 2,5%.

La invalidación de los aranceles eclipsó la publicación del dato de crecimiento del PBI estadounidense, que mostró una expansión anualizada del 1,4%, por debajo del 4,4% registrado en el período previo, lo que evidencia una desaceleración de la actividad.

Durante la semana también se conocieron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que reflejaron diferencias internas sobre el rumbo de la política monetaria. Aun así, en el balance semanal los principales índices acumularon ganancias: el Dow Jones subió un 0,25%, el S&P 500 un 1,05% y el Nasdaq un 1,53%.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La cautela de los socios comerciales de EE UU

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Trump se enojó y dice que aplicará más aranceles

En el plano internacional, los mercados siguieron atentos a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Trump insinuó que evalúa una eventual acción militar limitada como forma de presión, lo que incrementó la incertidumbre geopolítica.

Estos vaivenes impactaron en el mercado energético: el petróleo intermedio de Texas acumuló una suba semanal del 5,8%. Los operadores temen que una eventual escalada afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de un tercio del crudo transportado por vía marítima a nivel mundial.

En contraste con la tendencia general, las acciones de Blue Owl Capital retrocedieron un 5% luego de que la firma anunciara cambios en las condiciones de retiro de fondos por parte de los inversores en uno de sus vehículos de crédito privado, lo que reavivó inquietudes sobre la estabilidad de ese segmento del mercado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Últimas noticias de El Mundo

Freno judicial a los aranceles de Trump: qué cambia para Argentina

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU

Estados Unidos desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres por orden de Donald Trump
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Policiales
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata
VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio
Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla