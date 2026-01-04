Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |breves

Llega una nueva y esperada edición del Bon Odori en La Plata

Llega una nueva y esperada edición del Bon Odori en La Plata
4 de Enero de 2026 | 03:09
Edición impresa

Desde hace más de dos décadas, el Bon Odori celebra la cultura japonesa en Colonia Urquiza y se convirtió en una propuesta imperdible. La iniciativa invita a sumergirse en un amplio abanico de sabores, bailes típicos y expresiones artísticas, con un cierre que promete ser emocionante. En esta ocasión, el festival se llevará a cabo el sábado 10 de enero en el predio ubicado en la intersección de las calles 186 y 482.

 

