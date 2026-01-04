Llega una nueva y esperada edición del Bon Odori en La Plata

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Desde hace más de dos décadas, el Bon Odori celebra la cultura japonesa en Colonia Urquiza y se convirtió en una propuesta imperdible. La iniciativa invita a sumergirse en un amplio abanico de sabores, bailes típicos y expresiones artísticas, con un cierre que promete ser emocionante. En esta ocasión, el festival se llevará a cabo el sábado 10 de enero en el predio ubicado en la intersección de las calles 186 y 482.
