La Ciudad |Algunos COMERCIOS ofrecen promociones

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado

El precio varía según la calidad y el tamaño: para adulto, de gama media, arriba de los $300.000. Los arreglos arrancan en $25.000, pero pueden aumentar si requieren cambio de repuestos. El armado, también $25.000

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado

El armado de las bicicletas nuevas que se adquieren por internet, en promedio cuesta $25.000

6 de Enero de 2026 | 01:56
Edición impresa

Aunque es un transporte que suele utilizarse durante todo el año, las altas temperaturas y una Ciudad cuyo tránsito parece Apaciguarse con el receso escolar, construyeron el escenario ideal para andar en bicicleta en las calles platenses.

En este marco y tras un relevamiento que desplegó este diario, una bicicleta nueva no baja de los $200.000 aunque su valor puede duplicarse, según modelo, tamaño y público. Asimismo, la puesta a punto comienza de los $25.000, aunque también depende de la gama del rodado. El service -desarme, ajuste y limpieza, entre otros- suele durar de 24 a 48 horas, dependiendo de la demanda.

¿El armado? También, alrededor de los $30.000. En tanto, según los bicicleteros de la Ciudad, los pedidos más habituales son el cambio de cámara y cubierta -cuyo valor es de $5.000-, y regular los cambios, que vale $5.700 en promedio.

Oferta de precios y servicio

Una bicicletería de avenida 7, entre 35 y 376, ofrece bicicletas de $200.000 cuyo rodado es de 16 pulgadas, mientras que una de rodado 29, con cuadro de aluminio, freno a disco, suspensión delantera y 21 velocidades, a partir de los $340.000.

En tanto, en un comercio de avenida 72, entre 11 y 12, las bicicletas de adultos en promedio tienen un valor mínimo de $300.000. En cuanto al service, aseguraron que tarde entre 24 y 48 horas y que su precio oscila entre $25.000 y $35.000. “Se ajusta y revisan las partes críticas. En caso de cambiar algún repuesto se cobra por separado”, detallaron desde el comercio.

En cuanto al armado de una bicicleta cuya entrega es por partes, habitual en las compras online, tiene un valor de $25.000.

La bicicletería de avenida 60 entre 8 y 9, ofrece servicio de desarme y limpieza de $45.000 aunque aclararon: “Depende de las condiciones de las bicis, debido a que muchas veces implica cambiar repuestos. En este caso, los costos superan los $80.000”.

En cuanto al armado de bicicletas compradas, el valor es de $45.000.

Las nuevas, por otro lado, rodado 12 y 16, tienen un valor que comienza en $230.000 y rodado 20, $235.000. En cuanto a la “playera”, el valor oscila los $285.000 y el rodado 29 -la marca más económica- desde los $257.000.

El comercio indicó diferentes promociones según el método de pago, y también la compra en cuotas sin interés.

En un comercio de avenida 13 entre 35 y 36, un ajuste tiene un valor de $30.000 mientras que un service con desarme, $60.000. En cuanto al armado, $25.000.

En tanto, en la bicicletería de 79 entre 2 y 3, el service general (regule de frenos, cambios y caja pedalera; lavado completo; control de todo el rodado) tiene un costo de $22.000. Además, el armado cuesta $25.000 y, expresaron que el valor de las bicicletas infantiles comienza en $190.000.

En una bicicletería de calle 5 y 72, el service completo cuesta $25.000, lo que conlleva el desarme de la bicicleta, engrasar todos los cables y centrar los frenos. Esto, según el comerciante, tarde entre un día y dos. En paralelo, el armado tiene un valor de $25.000.

En cuanto al valor de bicicletas, “usadas y playeras, debajo de los $100.000 de a cuerdo al desgaste que tenga. Las nuevas arrancan en los $190.000, dependen del modelo”, detallaron desde el comercio. “Cuadro de fierro, arriba de los $280.000 mientras que, cuadro de aluminio, arriba de los $380.000”, sumaron.

Según el comerciante, el precio cambia según la marca y calidad del equipamiento.

 

La puesta a punto y el armado de bicicletas nuevas
El armado de las bicicletas nuevas que se adquieren por internet, en promedio cuesta $25.000 / el dia

Las típicas bicicletas “playeras”, arriba de $200.000 para adultos / el dia

