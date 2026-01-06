Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Hartazgo en los hornos y altos de san Lorenzo

Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz

En diferentes barrios, las fallas de servicios básicos complican la vida cotidiana. Se suman reclamos

Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz

Peligro en 119 entre 522 bis y 523, de Tolosa, donde se rompió un caño y quedó un pozo profundo / WhatsApp

6 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

El reclamo de vecinos de distintos puntos de La Plata y la Región por la falta de servicios básicos continúa en aumento, con quejas tanto por la falta de agua como por los cortes de luz que se repiten. En barrios como Los Hornos, Altos de San Lorenzo o Melchor Romero, los habitantes denuncian años sin abastecimiento de agua potable o con presión baja en las canillas, un escenario que, aseguran, ya afecta la vida cotidiana.

“Hace seis años no tengo agua corriente”, dijo Mónica, una vecina de 70 entre 153 y 154, y agregó: “Ahora el agua está en las veredas y hace años que no llega a nuestras casas. Toda la zona está sin agua”. A pesar de sus constantes reclamos formales y juicios ante la Autoridad del Agua, remarcó que “nunca nos dieron solución”. Incluso, contó que el remedio al cual debieron recurrir hace 35 años fue la colocación de bombas en 70 y 155 para poder tener servicio. “Las pusimos los vecinos, no ABSA”.

En ese marco, otra frentista de 69 y 158 en Los Hornos relató: “No sale una gota y en la esquina hay una pérdida gigante. ABSA cerró el reclamo diciendo que se solucionó, pero seguimos igual”. El problema, sostuvo, derivó en que “la cloaca se desbordó dentro de la casa con el baño y el comedor llenos de materia fecal”.

La situación complica mucho la vida cotidiana. “¿Cómo puede ser que digan que no hay problemas cuando no podemos usar el baño, la cocina ni lavar la ropa?”, se preguntó otra vecina, en referencia a las respuestas que recibe de las operadoras.

El malestar también incluye a los vecinos de 77 entre 21 y 22, en Altos de San Lorenzo, donde la falta de agua lleva varias semanas y no da respiro a los vecinos esa zona.

En Tolosa, un usuario advirtió por un pozo peligroso que quedó en la vereda, donde se rompió un caño y se transformó en un riesgo para los vecinos que pasan por 119 Nº 935 entre 522 bis y 523, de Tolosa. “Desde octubre que estamos sin agua y tenemos el peligro latente en la vereda ante la posible caída de cualquier vecino que pueda lastimarse”.

Pese a que en algunos sectores camiones cisterna entregaron un poco de agua, los vecinos coinciden en que “son medidas que no resuelven el problema de fondo”.

TARDE SIN LUZ

Pasadas las 14 hubo cortes de luz en tres zonas de la Ciudad. City Bell, Meridiano V y Altos de San Lorenzo.

En este diario se recibieron distintos reclamos de los usuarios afectados en 69 y 20, 14 y 70, 13 C desde Alvear a 9 y en 16 y 73.

Según Edelap, en Meridiano V y Altos de San Lorenzo hubo salidas de servicio zonales y se reparó pasadas las 17.

 

