EMPATARON 1-1 EN EL ESTADIO ETIHAD

Enzo Fernández amargó al City en la última

El argentino convirtió el gol de la igualdad en el tiempo agregado, y le ahogó el festejo a los Ciudadanos. Garnacho no ingresó

Enzo Fernández amargó al City en la última

Festejo de gol de Enzo Fernández en el final del encuentro / Redes

5 de Enero de 2026 | 02:51
Edición impresa

Chelsea y Manchester City igualaron 1-1 por la fecha 19 de la Premier League. Enzo Fernández fue el encargado de marcar la paridad en el final del encuentro en la casa de los Ciudadanos.

Los comandados por Pep Guardiola se pusieron en ventaja en el ocaso del primer tiempo con el gol de Reijnders. Pero cuando todo se encaminaba para una victoria del City, el volante campeón del Mundo con Argentina apareció en el tiempo agregado para marcar la igualdad, e impedir que los Celestes se acomoden en el segundo puesto del campeonato.

Con este resultado, los Azules alcanzaron la quinta posición en la tabla con 31 puntos, en tanto que el City le descontó 1 unidad de ventaja -ahora tiene 42 puntos- al Arsenal que sigue siendo líder del certamen con 48 puntos.

Por su parte, Liverpool se descuidó en el final del encuentro y empató 2-2 ante el Fulham, perdiendo así, la oportunidad de descontarle puntos a los tres equipos de arriba.

Los goles para el conjunto comandado por Arne Slot los convirtieron Florian Wirtz, a los 12 minutos, y Cody Gakpo, a los 49, ambos en el segundo tiempo. Por su parte, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular para los Reds y disputó la totalidad del cotejo.

En tanto, para los locales anotaron Harry Wilson, a los 17 minutos de la etapa inicial, y Harrison Reed selló el empate a los 52 del complemento.

El Celeste se prepara para volver a la acción

Cambaceres regresa a las prácticas en Punta Lara

Con este resultado, Liverpool alcanzó la cuarta posición de la tabla con 34 puntos y quedó a ocho del Aston Villa. Por otro lado, Fulham se ubicó en la undécima plaza con 28 unidades.

Más temprano en la jornada de domingo, el United con el defensor argentino Lisandro Martínez desde el arranque y como capitán, igualó 1-1 ante Leeds, como visitante, con gol de Matheus Cunha a los 20 minutos del complemento. En los locales, fue Brenden Aaronson quién abrió el marcador tres minutos antes.

Tottenham, con el marcador central albiceleste Cristian Romero como titular, no pudo pasar del empate 1-1 frente al Sunderland. Ben Davies en los Spurs y Brian Brobbey en la visita fueron los autores de los tantos del encuentro. En el resto de partidos disputados en la jornada, Newcastle se impuso 2-0 contra Crystal Palace, mientras que Brentford hizo lo propio 4-2.

