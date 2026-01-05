Real Madrid aplastó al Betis y quedó cerca del Barcelona

Real Madrid no tuvo piedad ante el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, y lo goleó 5-1, por la fecha 19 de LaLiga. A su vez, el argentino Franco Mastantuono ingresó a los 32 minutos del complemento pro Vinicius. A su vez, el Atlético igualó 1-1 ante Real Sociedad.

En una tarde a puro gol en el campeonato español, el Merengue con cuatro goles del delantero Gonzalo García, más la anotación del defensor Raúl Asencio, aplastó a los Béticos. Cucho Hernández fue el autor del único gol del conjunto de Sevilla.

Con esta victoria, los de Madrid alcanzaron la línea de los 45 puntos, y quedaron a 3 unidades del líder Barcelona. Mientras que el Betis quedó en la sexta colocación con 28 puntos en puesto de clasificación a la Conference League.

Ahora, el elenco de la capital española deberá afrontar las semifinales de la Supercopa de España ante su clásico de la ciudad, Atlético de Madrid, el próximo jueves a partir de las 16.00.

Por su parte, el Colchonero no pudo ante Real Sociedad, y empató 1-1 en condición de visitante. Pese a la igualdad, el Atlético se mantiene en puestos de Champions League.

Siguiendo esta línea, los comandados por Diego Simeone comenzaron abrieron el marcador a los 5 minutos del complemento gracias a la anotación de Sorloth, pero la alegría les duró poco, pero 5´ más tarde, Guedes marcó la paridad. Por su parte, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares.

En otros resultados, el Sevilla cayó en condición de visitante por 3-0 ante Levante. Girona hizo lo propio ante Mallorca pero por 2-1 y Alavés con el Real Oviedo igualaron 1-1.

Posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 +33

Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 +24

Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 +18

Atletico Madrid 38 19 11 5 3 34 17 +17

Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 +3

Real Betis 28 18 7 7 4 30 24 +6

Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 +4

Athletic Club 24 19 7 3 9 17 25 -8

Elche 22 18 5 7 6 24 23 +1

Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5

Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6

Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7

Real Sociedad 18 18 4 6 8 22 26 -4

Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6

Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17

Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9

Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19