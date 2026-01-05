Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |5-1 COMO LOCAL

Real Madrid aplastó al Betis y quedó cerca del Barcelona

Real Madrid aplastó al Betis y quedó cerca del Barcelona
5 de Enero de 2026 | 02:52
Edición impresa

Real Madrid no tuvo piedad ante el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, y lo goleó 5-1, por la fecha 19 de LaLiga. A su vez, el argentino Franco Mastantuono ingresó a los 32 minutos del complemento pro Vinicius. A su vez, el Atlético igualó 1-1 ante Real Sociedad.

En una tarde a puro gol en el campeonato español, el Merengue con cuatro goles del delantero Gonzalo García, más la anotación del defensor Raúl Asencio, aplastó a los Béticos. Cucho Hernández fue el autor del único gol del conjunto de Sevilla.

Con esta victoria, los de Madrid alcanzaron la línea de los 45 puntos, y quedaron a 3 unidades del líder Barcelona. Mientras que el Betis quedó en la sexta colocación con 28 puntos en puesto de clasificación a la Conference League.

Ahora, el elenco de la capital española deberá afrontar las semifinales de la Supercopa de España ante su clásico de la ciudad, Atlético de Madrid, el próximo jueves a partir de las 16.00.

Por su parte, el Colchonero no pudo ante Real Sociedad, y empató 1-1 en condición de visitante. Pese a la igualdad, el Atlético se mantiene en puestos de Champions League.

Siguiendo esta línea, los comandados por Diego Simeone comenzaron abrieron el marcador a los 5 minutos del complemento gracias a la anotación de Sorloth, pero la alegría les duró poco, pero 5´ más tarde, Guedes marcó la paridad. Por su parte, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares.

LE PUEDE INTERESAR

Enzo Fernández amargó al City en la última

LE PUEDE INTERESAR

El Celeste se prepara para volver a la acción

En otros resultados, el Sevilla cayó en condición de visitante por 3-0 ante Levante. Girona hizo lo propio ante Mallorca pero por 2-1 y Alavés con el Real Oviedo igualaron 1-1.

Posiciones

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 +33

Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 +24

Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 +18

Atletico Madrid 38 19 11 5 3 34 17 +17

Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 +3

Real Betis 28 18 7 7 4 30 24 +6

Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 +4

Athletic Club 24 19 7 3 9 17 25 -8

Elche 22 18 5 7 6 24 23 +1

Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5

Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6

Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7

Real Sociedad 18 18 4 6 8 22 26 -4

Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6

Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17

Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9

Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

El operativo de EE UU genera muchas dudas jurídicas
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Más rumores que realidades en el Pincha

El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada

Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Política y Economía
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
La Ciudad
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla