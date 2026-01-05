Inter ganó y le birló la cima del Calcio a Milan

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Nerazzurri derrotó con categoría 3-1 a Bologna y alcanzó la primera posición de la Serie A, quitándole el puesto a su clásico rival
Inter de Milán derrotó 3-1 a Bolgona y le arrebató la cima de la Serie A a su clásico rival. Ahora los dos equipos de la Ciudad italiana se sacan un punto de diferencia en lo más alto del Scudetto. Lautaro Martínez convirtió el segundo gol de la tarde.
El Nerazzurri comenzó ganando a los 39 minutos del primer tiempo con el gol de Zielinski. En tanto que en el complemento, el Toro puso las cosas 2-0, para empezar a encaminar la victoria de su equipo. Ya a los 30´ de la etapa final, Thuram marcó el tercero. Por su parte, Castro fue el encargado de descontat para la visita.
Con este resultado, Inter es líder con 38 puntos, 1 más que Milan. Mientras que Bologna se encuentra en la puerta al ingreso de copas internacionales para la próxima temporada, ya que quedó séptimo con 27 unidades.
Por otro lado, Napoli venció como visitante 2-0 a Lazio, y continúa prendido en los puestos altos de la clasificación. Los goles para los comandados por Antonio Conte los convirtieron Spinazzola, a los 13 minutos, y Rrahmani, a los 32’, ambos en el primer tiempo.
Además, el cotejo contó con tres expulsiones. Tijanni Noslin y Adam Marusic vieron la tarjeta roja en el cuadro local, mientras que Pasquale Mazzocchi fue echado en la visita, todos con menos de diez minutos para el final.
Napoli logró sentenciar el encuentro con dos goles en el primer tiempo en los pies de Spinazzola y Rrahmani. Primero, el defensor italiano apareció solo por el sector izquierdo, recibió un centro preciso de Matteo Politano y con un disparo de volea abrió el marcador.
LE PUEDE INTERESAR
Real Madrid aplastó al Betis y quedó cerca del Barcelona
LE PUEDE INTERESAR
Enzo Fernández amargó al City en la última
Luego, el zaguero central nacido en Kosovo se impuso en lo alto y conectó de cabeza una nueva asistencia de Politano para definir la partida por 2-0.
Con este resultado, el conjunto Napolitano llegó al tercer puesto de la Serie A con 37 unidades y se mantiene en puestos de Champions League para la próxima temporada. Además, junto a Inter y Milan son los animadores del Scudetto. Por su parte, Lazio se mantiene en mitad de tabla.
En el resto de partidos de la jornada del domingo futbolero del Calcio, Fiorentina venció 1-0 al Cremonese con gol agónico de Moise Kean a los 47 minutos del complemento, mientras que Torino goleó como visitante por 3-0 al Hellas Verona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí