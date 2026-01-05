Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LAUTARO MARTÍNEZ MARCÓ EL SEGUNDO DE SU EQUIPO

Inter ganó y le birló la cima del Calcio a Milan

El Nerazzurri derrotó con categoría 3-1 a Bologna y alcanzó la primera posición de la Serie A, quitándole el puesto a su clásico rival

Inter ganó y le birló la cima del Calcio a Milan

Lautaro Martínez convirtió en la victoria del Inter 3-1/ X

5 de Enero de 2026 | 02:53
Edición impresa

Inter de Milán derrotó 3-1 a Bolgona y le arrebató la cima de la Serie A a su clásico rival. Ahora los dos equipos de la Ciudad italiana se sacan un punto de diferencia en lo más alto del Scudetto. Lautaro Martínez convirtió el segundo gol de la tarde.

El Nerazzurri comenzó ganando a los 39 minutos del primer tiempo con el gol de Zielinski. En tanto que en el complemento, el Toro puso las cosas 2-0, para empezar a encaminar la victoria de su equipo. Ya a los 30´ de la etapa final, Thuram marcó el tercero. Por su parte, Castro fue el encargado de descontat para la visita.

Con este resultado, Inter es líder con 38 puntos, 1 más que Milan. Mientras que Bologna se encuentra en la puerta al ingreso de copas internacionales para la próxima temporada, ya que quedó séptimo con 27 unidades.

Por otro lado, Napoli venció como visitante 2-0 a Lazio, y continúa prendido en los puestos altos de la clasificación. Los goles para los comandados por Antonio Conte los convirtieron Spinazzola, a los 13 minutos, y Rrahmani, a los 32’, ambos en el primer tiempo.

Además, el cotejo contó con tres expulsiones. Tijanni Noslin y Adam Marusic vieron la tarjeta roja en el cuadro local, mientras que Pasquale Mazzocchi fue echado en la visita, todos con menos de diez minutos para el final.

Napoli logró sentenciar el encuentro con dos goles en el primer tiempo en los pies de Spinazzola y Rrahmani. Primero, el defensor italiano apareció solo por el sector izquierdo, recibió un centro preciso de Matteo Politano y con un disparo de volea abrió el marcador.

Luego, el zaguero central nacido en Kosovo se impuso en lo alto y conectó de cabeza una nueva asistencia de Politano para definir la partida por 2-0.

Con este resultado, el conjunto Napolitano llegó al tercer puesto de la Serie A con 37 unidades y se mantiene en puestos de Champions League para la próxima temporada. Además, junto a Inter y Milan son los animadores del Scudetto. Por su parte, Lazio se mantiene en mitad de tabla.

En el resto de partidos de la jornada del domingo futbolero del Calcio, Fiorentina venció 1-0 al Cremonese con gol agónico de Moise Kean a los 47 minutos del complemento, mientras que Torino goleó como visitante por 3-0 al Hellas Verona.

 

