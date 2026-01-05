¿Corre riesgo el Mundial en los Estados Unidos?

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
La FIFA podría tomar la decisión de suspender el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 por la intervención armada y bombardeos que el primero de estos países efectuó sobre Venezuela el sábado.
Estados Unidos bombardeó Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa con el objetivo de trasladarlos a Nueva York y juzgarlos por “narcoterrorismo”.
En el ámbito futbolístico, esta intromisión generó preocupación ya que, teniendo en cuenta los antecedentes de la FIFA en la historia ante hechos similares, el Mundial podría verse afectado por el conflicto geopolítico.
Según el reglamento de FIFA un país y/o federación debe ser vetada de todas las competiciones internacionales por este tipo de conflictos, como lo fue Yugoslavia por su guerra civil en 1992 o Rusia por la guerra con Ucrania.
Sin embargo, desde 1990 Estados Unidos solo faltó en el Mundial de Rusia 2018 y nunca fue sancionado por infinidad de intervenciones militares, con Afganistán, Irak y Siria como hechos más destacados.
Por si fuera poco, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que “los cárteles gobiernan México, ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) no gobierna ese país. Algo habrá que hacer con México”, en un mensaje claro hacía otro de los organizadores de la Copa del Mundo.
