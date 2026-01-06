Un intendente salta a funcionario provincial

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio, para asumir una función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del ministerio de Infraestructura bonaerense, que conduce Gabriel Katopodis.

El cambio se da en el marco de un reordenamiento político interno dentro del oficialismo. Gelené es considerado un dirigente de referencia y territorialidad dentro del Frente Renovador.

De este modo, la presencia del espacio que a nivel nacional conduce Sergio Massa se refuerza con su desembarco dentro de un área clave del gabinete del gobernador, Axel Kicillof.

Al mismo tiempo, la salida del jefe comunal provoca un movimiento en el municipio de Las Flores, donde ahora deberá determinarse quién es el sucesor que se hará cargo de la administración comunal por los próximos dos años.

En este contexto, en los últimos días el massismo salió a reafirmar su postura en contra de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores y concejales.

La posición de ese sector del peronismo es clave en el impulso que el gobernador, Axel Kicillof, busca darle a una reforma de la norma que permite sólo dos mandatos consecutivos y que algunos intendentes peronistas pretenden modificar.