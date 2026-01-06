Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En la provincia

¡A estar atentos al calendario escolar de 2026!

El inicio de las clases, las vacaciones, las jornadas institucionales y las fechas especiales, entre los detalles a tener en cuenta

Las clases en la provincia arrancan el 2 de marzo / el dia

6 de Enero de 2026 | 01:54
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y que busca garantizar 190 días efectivos de clase.

La medida quedó formalizada a través de la resolución 6568 publicada ayer en el Boletín Oficial, donde se indica que las clases comenzarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario -incluidas las modalidades Técnica, Agraria y Artística-, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y Centros Educativos Complementarios.

En todos esos casos, la resolución destaca que el receso de invierno se extenderá del 20 al 31 de julio, mientras que la finalización del ciclo lectivo será el 22 de diciembre de 2026.

VACACIONES DE INVIERNO

Las vacaciones de invierno coincidirán, entre otros distritos, con la Ciudad de Buenos Aires.

En el nivel superior, el calendario bonaerense indica que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística iniciará el ciclo el 16 de marzo y concluirá el 27 de noviembre, con el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio. En tanto, la Formación Profesional comenzará el 9 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, con las mismas fechas de vacaciones.

El calendario incorpora además una planificación institucional que incluye conmemoraciones, celebraciones y actividades pedagógicas con anclaje local y regional, que deberán integrarse a las planificaciones institucionales, curriculares y áulicas. El objetivo es “fortalecer la identidad cultural y el compromiso democrático de las comunidades educativas”.

CINCO JORNADAS INSTITUCIONALES

La resolución también fija la realización de cinco jornadas institucionales a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales e institucionales. Asimismo, se establece que el acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre.

Por último, se deroga excepciones previas al cumplimiento del calendario escolar y dispone que las escuelas de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán ajustar su ciclo lectivo a este marco general.

FECHAS ESPECIALES

Del mismo modo, la normativa incluye a su vez un detallado anexo que prevé la conmemoración de fechas especiales a lo largo de todo el año, como una “semana de reflexión en relación al Golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976” y una “jornada de reflexión en homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en la ‘República de Cromañón’”, entre muchas otras.

La Resolución también incorpora los lineamientos generales que deberán seguir los directivos y docentes para planificar las actividades previstas para cada una de esas jornadas, que tendrán sus particularidades puntuales según cada caso.

 

