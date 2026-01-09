En LLA, la UCR y la CC reclaman la liberación de los argentinos

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias
Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa en una audiencia: Absa propone 40% de aumento
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo y en La Plata se las rebuscan con segundas marcas
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Diputados de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica reclamaron la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, y de Germán Darío Giuliani, al considerar que ambos se encuentran privados de su libertad de manera arbitraria. El pronunciamiento se alinea con la postura oficial del Gobierno nacional, que en reiteradas oportunidades solicitó a las autoridades venezolanas su inmediata liberación.
El reclamo parlamentario se conoció luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un número “significativo” de presos políticos opositores, lo que generó expectativas en distintos sectores políticos y de derechos humanos sobre una posible revisión de otros casos de detenciones cuestionadas por la comunidad internacional.
Desde el oficialismo libertario, la diputada Silvana Giudici expresó su reclamo a través de la red social X. “Exigimos la liberación inmediata de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani, detenidos arbitrariamente en Venezuela. Nunca debieron estar presos”, sostuvo la legisladora.
En la misma línea se manifestó la diputada radical Karina Banfi, quien remarcó que el reclamo no debe limitarse a medidas parciales. “Que sean todos liberados. Que no haya libertad condicional para nadie. Los queremos a todos en libertad”, expresó. Banfi subrayó especialmente la situación de los ciudadanos argentinos detenidos y afirmó: “Esperamos en especial que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.
También se sumó al pedido el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien reiteró su reclamo por la liberación de los presos políticos en Venezuela. El legislador recordó que, según denuncias de organismos internacionales, en ese país hay más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas en situación de desaparición forzada. En ese marco, señaló que el gendarme argentino Nahuel Gallo forma parte de ese grupo.
El caso de Gallo viene siendo seguido de cerca por el Gobierno argentino, que ha planteado el tema en distintos foros internacionales y en contactos diplomáticos, al tiempo que reclama garantías sobre su integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales. La detención del gendarme y de Giuliani se inscribe en un contexto de creciente tensión diplomática y cuestionamientos al sistema judicial venezolano por parte de distintos países y organismos multilaterales.
LE PUEDE INTERESAR
Expectativa y reclamos por la situación de Nahuel Gallo
LE PUEDE INTERESAR
“Por la libertad”, el mensaje de Díaz Ayuso
Desde el Congreso, los legisladores coincidieron en que el anuncio de eventuales liberaciones de presos opositores debe traducirse en hechos concretos y alcanzar también a los ciudadanos extranjeros detenidos. En ese sentido, insistieron en que la liberación de Gallo y Giuliani constituiría una señal clave en materia de derechos humanos y respeto al derecho internacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí