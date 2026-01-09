En LLA, la UCR y la CC reclaman la liberación de los argentinos

Diputados de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica reclamaron la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, y de Germán Darío Giuliani, al considerar que ambos se encuentran privados de su libertad de manera arbitraria. El pronunciamiento se alinea con la postura oficial del Gobierno nacional, que en reiteradas oportunidades solicitó a las autoridades venezolanas su inmediata liberación.

El reclamo parlamentario se conoció luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un número “significativo” de presos políticos opositores, lo que generó expectativas en distintos sectores políticos y de derechos humanos sobre una posible revisión de otros casos de detenciones cuestionadas por la comunidad internacional.

Desde el oficialismo libertario, la diputada Silvana Giudici expresó su reclamo a través de la red social X. “Exigimos la liberación inmediata de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani, detenidos arbitrariamente en Venezuela. Nunca debieron estar presos”, sostuvo la legisladora.

En la misma línea se manifestó la diputada radical Karina Banfi, quien remarcó que el reclamo no debe limitarse a medidas parciales. “Que sean todos liberados. Que no haya libertad condicional para nadie. Los queremos a todos en libertad”, expresó. Banfi subrayó especialmente la situación de los ciudadanos argentinos detenidos y afirmó: “Esperamos en especial que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.

También se sumó al pedido el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien reiteró su reclamo por la liberación de los presos políticos en Venezuela. El legislador recordó que, según denuncias de organismos internacionales, en ese país hay más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas en situación de desaparición forzada. En ese marco, señaló que el gendarme argentino Nahuel Gallo forma parte de ese grupo.

El caso de Gallo viene siendo seguido de cerca por el Gobierno argentino, que ha planteado el tema en distintos foros internacionales y en contactos diplomáticos, al tiempo que reclama garantías sobre su integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales. La detención del gendarme y de Giuliani se inscribe en un contexto de creciente tensión diplomática y cuestionamientos al sistema judicial venezolano por parte de distintos países y organismos multilaterales.

Desde el Congreso, los legisladores coincidieron en que el anuncio de eventuales liberaciones de presos opositores debe traducirse en hechos concretos y alcanzar también a los ciudadanos extranjeros detenidos. En ese sentido, insistieron en que la liberación de Gallo y Giuliani constituiría una señal clave en materia de derechos humanos y respeto al derecho internacional.