El Mundo |HOY VIAJA A EE UU

Irán en la mira: Netanyahu pide a Trump subir la presión

11 de Febrero de 2026 | 00:52
Edición impresa

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará hoy a Washington con un mensaje claro para el presidente estadounidense, Donald Trump: exigir más a Irán en las negociaciones nucleares. Antes de partir, Netanyahu reiteró que cualquier acuerdo debe ir más allá del programa atómico e incluir el fin del enriquecimiento de uranio, la limitación de los misiles balísticos y el cese del apoyo iraní a grupos armados como Hamás y Hezbolá.

La visita se produce en un contexto de renovadas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, reanudadas tras un despliegue militar estadounidense en la región y una dura represión de protestas en territorio iraní. Israel teme que Washington acepte un acuerdo limitado que permita a Teherán ganar tiempo sin desmantelar su capacidad nuclear.

Netanyahu, histórico defensor de una postura firme frente a Irán, buscará influir directamente en Trump y evitar un pacto que, a su juicio, deje intactas las principales amenazas a la seguridad israelí.

 

