Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
Media sanción a la baja en la edad de imputabilidad: así votaron los diputados la Reforma Penal Juvenil
Día D para “La Toretto”, que afronta una audiencia clave antes del debate oral
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales
Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Piden una condena contundente para el broker inmobiliario por el choque fatal en 7 y 49
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto
Colapinto comenzó sexto en el último día de tests del GP de Bahréin de la Fórmula 1
Viernes agradable para cerrar la semana: cuándo llegan las lluvias a La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La salud de Luciano Castro generó preocupación en las últimas horas tras conocerse su internación en una clínica privada. Aunque la noticia se manejó con cautela, trascendió la inmediata reacción que su ex pareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, tuvo al respecto.
El actor decidió internarse tras un cuadro anímico y conductual que se agudizó tras su reciente ruptura con Griselda Siciliani. La urgencia del tratamiento estaría vinculada a una "adicción al sexo".
Lejos de cualquier crítica mediática, Sabrina Rojas habría tomado las riendas de la familia, acompañando la situación del actor a distancia. Según se informó en LAM, la conductora no se encuentra en Buenos Aires: “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos”. “Creo que Luciano tomó esta decisión porque ella se quedaba con sus dos hijos”, explicaron en el ciclo de Ángel de Brito.
Si bien declararon que la comunicación entre ellos no es constante, la conductora reconoció que “por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas”. Aunque también confesó no tener los detalles de la internación, pero que sí había hablado previamente del tema.
“Me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, debatieron en LAM. Este último punto sería clave para que el actor no esté completamente aislado de su familia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí