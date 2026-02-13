Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"

La salud de Luciano Castro generó preocupación en las últimas horas tras conocerse su internación en una clínica privada. Aunque la noticia se manejó con cautela, trascendió la inmediata reacción que su ex pareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, tuvo al respecto.

El actor decidió internarse tras un cuadro anímico y conductual que se agudizó tras su reciente ruptura con Griselda Siciliani. La urgencia del tratamiento estaría vinculada a una "adicción al sexo".

Lejos de cualquier crítica mediática, Sabrina Rojas habría tomado las riendas de la familia, acompañando la situación del actor a distancia. Según se informó en LAM, la conductora no se encuentra en Buenos Aires: “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos”. “Creo que Luciano tomó esta decisión porque ella se quedaba con sus dos hijos”, explicaron en el ciclo de Ángel de Brito.

Si bien declararon que la comunicación entre ellos no es constante, la conductora reconoció que “por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas”. Aunque también confesó no tener los detalles de la internación, pero que sí había hablado previamente del tema.

“Me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, debatieron en LAM. Este último punto sería clave para que el actor no esté completamente aislado de su familia.