Fórmula 1: Colapinto comenzó sexto en el último día de tests en Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en la primera sesión del último día de los tests de pretemporada en Bahréin de Fórmula 1, donde ocupó la sexta posición.
Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo, dio la considerable cantidad de 66 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:36,874. De esta manera, el argentino mejoró con creces lo hecho el miércoles en el primer día de tests, ya que había finalizado último entre los 18 que salieron a pista.
El mejor tiempo de la sesión fue para el británico George Russel (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron el también británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El top 5 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron el español Carlos Sainz Jr. (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).
La actividad en los tests de Bahréin de Fórmula 1 continuarán a las 9 (hora de Argentina), con el inicio de la sesión nocturna que se extenderá hasta las 13 y que también contará con la presencia de Colapinto.
