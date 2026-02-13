Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos

Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción

Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
13 de Febrero de 2026 | 09:06

Escuchar esta nota

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, se robó todas las miradas de “La noche del horror” en MasterChef Celebrity con un look personificando a una auténtica condesa Drácula. Además, también despertó algunos comentarios inesperados.

En ese marco Wanda Nara confirmó que "la noche del horror" no estaba relacionada con Halloween, ni invitaba a los demás participantes a disfrazarse. Sin embargo, la influencer aprovechó el título de la velada para dar su mejor look. 

"En realidad me disfrazo los demás días, hoy estoy en mi estado natural", lanzó entre risas en su entrevista personal. 

Tras ubicarse en el centro del estudio para que Wanda y el jurado pudieran ver de cerca el atuendo, la influencer se regocijó ante los halagos de todos. Sin embargo, el momento más picante de la noche llegó de la mano de Maxi López.

El exfutbolista no pudo evitar elogiar a la participante. "Ese vampirito que me cuide, eh", soltó, generando la sorpresa de los presentes. "¿Maxi me acaba de tirar onda en el programa? ¿Estamos todos locos?", reaccionó con ironía en su cámara individual. 

La conductora se sumó al juego y redobló la apuesta: “Chupale la sangre, vampira”, gritó. Entre risas, la influencer cerró el momento con una frase lapidaria: "Ya le han chupado mucho la sangre a Maxi yo... no voy a decir nada".

