El tiempo se mantendrá cálido y con nubosidad variable este viernes y sábado en La Plata, en la previa de un fin de semana que podría cerrar con lluvias y tormentas, según anticipan los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este viernes se espera un cielo algo nublado, con ambiente templado a cálido y vientos moderados del este con ráfagas. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 26°C de máxima, en una jornada estable y sin precipitaciones previstas.

El sábado, en tanto, presentará condiciones muy similares: cielo parcial nublado, clima cálido y vientos del sector este con intensidad moderada. Los valores térmicos volverán a ubicarse entre los 18°C y los 26°C, consolidando un inicio de fin de semana agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama cambiaría hacia el domingo. Los modelos meteorológicos anticipan un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas durante distintos momentos del día, lo que marcaría el cierre del fin de semana con condiciones más inestables y húmedas.

De confirmarse el pronóstico, se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que la intensidad y el momento de las precipitaciones podrían variar con el correr de las horas.