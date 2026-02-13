Ayuda humanitaria de México a Cuba

Dos buques de la Armada de México atracaron en el puerto de La Habana ayer, llevando ayuda humanitaria a la isla, que enfrenta una crisis agravada por un cerco energético impuesto por Estados Unidos.

Esta acción se produce tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a países que abastezcan petróleo a Cuba, lo que ha llevado a la isla a racionar su energía. Uno de los buques transporta 536 toneladas de alimentos, incluyendo leche, arroz y productos cárnicos, mientras que el otro lleva 277 toneladas de leche en polvo. La llegada de esta ayuda ha sido recibida con gratitud, ya que muchos cubanos, como Yohandri Espinosa, reconocen su vital importancia en tiempos de gran necesidad.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha calificado las amenazas de Trump de “bloqueo energético”, señalando su impacto en el transporte, la salud y la educación. Cuba, que depende del 60% de su petróleo de importaciones, ha enfrentado severas restricciones.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que continuará enviando asistencia mientras busca reanudar los suministros de petróleo a la isla. La situación se complica aún más con la suspensión de vuelos a Cuba y la implementación de medidas de racionamiento.