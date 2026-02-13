Señales de sucesión en Norcorea

La agencia de espionaje de Corea del Sur cree que la hija adolescente de Kim Jong Un está cerca de ser designada futura líder de Corea del Norte, lo que extendería la dinastía a una cuarta generación.

En una sesión informativa a puerta cerrada, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) indicó a legisladores que la joven, conocida como Kim Ju Ae y de unos 13 años, estaría en “etapa de heredera designada”, un término que marca un giro respecto de evaluaciones previas.

La expectativa crece ante el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, donde Kim podría exponer sus planes para los próximos cinco años y reforzar su control. El NIS observa si la adolescente tendrá un papel destacado en ese escenario.

Desde su primera aparición pública en 2022, Ju Ae ha acompañado a su padre en pruebas de misiles, desfiles y actos oficiales, e incluso en un viaje a China.

Su presencia en el mausoleo familiar de Kumsusan fue vista por analistas como un gesto simbólico de sucesión.

Aunque persisten dudas por la tradición masculina del régimen, en Seúl creen que las señales son cada vez más claras.