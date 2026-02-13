Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |MALA JORNADA BURSÁTIL

Wall Street, en rojo a la espera de cifras de inflación de EE UU

Wall Street, en rojo a la espera de cifras de inflación de EE UU
13 de Febrero de 2026 | 01:59
La Bolsa de Valores de Nueva York cerró con una fuerte baja ayer, a la espera de las nuevas cifras de inflación en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,34%, el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, bajó un 2,03% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 1,57%.

Pese a ello, el mercado estadounidense inició la sesión en verde.

“Durante los dos últimos días, las acciones han subido en la apertura antes de caer con fuerza, ya que las expectativas frustradas sobre la inteligencia artificial (IA) coincidieron con informes económicos poco alentadores”, señaló José Torres, de Interactive Brokers.

El último indicador recibido por el mercado fue el de la caída en las ventas de viviendas usadas en enero en Estados Unidos, incluso cuando mejoró el poder adquisitivo de los compradores, de acuerdo con el reporte mensual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, en inglés).

La debilidad en este y otros datos, como el del mercado laboral en el país, combinada con los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed, banco central) que abogan por mantener los tipos de interés, “no es prometedora para los beneficios” y golpea las cotizaciones, dijo Christopher Low, de FHN Financial.

De acuerdo con Low, “este año, la inflación será mucho más importante para la Fed que el crecimiento o el empleo”.

La publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) en enero, que se realizará hoy, será seguida de cerca.

Ayer, el mercado también se vio lastrado por nuevas ventas de valores tecnológicos. Nvidia cayó un 1,24%, Apple casi 5% y Meta un 2,82%.

 

