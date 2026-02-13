Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Turquía será el rival y volverá a jugar de local después de dos años

Argentina tuvo un sorteo benévolo para el repechaje de la Copa Davis

Argentina tuvo un sorteo benévolo para el repechaje de la Copa Davis
13 de Febrero de 2026 | 02:12
Edición impresa

El equipo argentino de Copa Davis recibirá su par de Turquía en el repechaje, con el objetivo de mantener la categoría y soñar de cara a la próxima edición.

El sorteo, que se llevó a cabo en Londres, le trajo muy buenas noticias a la Argentina, ya que volverá a ser local luego de dos años y se enfrentará con un rival cuyo mejor jugador es Mert Alkaya, que está ubicado en el puesto número 375 del ranking ATP.

Los capitaneados por Javier Frana llegaban a esta edición de la Copa Davis más ilusionados que nunca, luego de su muy buena actuación en el 2025, donde quedaron eliminados en los cuartos de final en una serie para el infarto ante Alemania que se definió en el tie break del último set del partido decisivo.

Pero este año, el equipo nacional inició de la peor manera posible, ya que Thiago Tirante (92) y Marco Trungelliti (134) cayeron frente a jugadores fuera del Top 300. Es por esto que deberán disputar el repechaje para no caer al Grupo Mundial I.

Turquía, por su parte, viene de ganarle como visitante por 3-1 a Eslavonia, en una serie que se disputó sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

Esta serie representará el regreso a la localía del equipo argentino, que había jugado por última vez frente a su público a principios de febrero del 2024, cuando derrotó 3-2 a Kazajistán, en el Jockey Club de Rosario.

La serie entre Argentina y Turquía se jugará entre 18 y 20 de septiembre.

 

