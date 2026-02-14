Los padres de Alma negaron abusos: ordenan una pericia clave

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La muerte de Alma Jazmín Vieras Allende, la bebé de un año y un mes fallecida en Villa Catella, sumó ayer un nuevo capítulo judicial tras la declaración indagatoria de sus padres, quienes negaron cualquier tipo de abuso o agresión y sostuvieron un relato exculpatorio frente a las acusaciones que pesan sobre ellos. Ambos continúan detenidos, imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte, mientras la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió en el interior de la vivienda donde vivía la niña.
La principal novedad del expediente pasa ahora por el frente pericial. Ante la falta de conclusiones categóricas en la autopsia policial respecto de posibles lesiones compatibles con abuso sexual o maltrato grave, la fiscalía decidió convocar a un especialista de la Asesoría Pericial de Tribunales para que realice un nuevo informe técnico. Ese estudio será clave para confirmar o descartar la existencia de signos de violencia y podría modificar de manera sustancial el rumbo de la causa.
Fuentes del caso indicaron que el nuevo análisis apunta a revisar en detalle cada una de las lesiones observadas en el cuerpo de la menor y a establecer si se corresponden con una situación de agresión o con otras hipótesis médicas compatibles con cuadros de salud previos o condiciones de cuidado deficientes. Hasta tanto se obtengan esas conclusiones, la investigación continuará bajo la figura penal actual.
Durante las indagatorias realizadas en sede judicial, los padres sostuvieron que la bebé atravesaba problemas de salud desde días antes de su fallecimiento, con síntomas respiratorios, vómitos y decaimiento. Ambos aseguraron que seguían indicaciones médicas vinculadas a tratamientos con inhaladores y controles pediátricos.
En sus relatos también describieron un contexto familiar marcado por la precariedad económica y la convivencia con varios parientes en el mismo terreno, donde además funcionaba un comedor comunitario. Según la declaración, a la que pudo tener acceso EL DIA, distintas personas del entorno colaboraban en el cuidado cotidiano de la niña, aunque remarcaron que la madre era quien se ocupaba de su higiene, alimentación y atención diaria.
Frente a las sospechas iniciales de abuso, ambos imputados rechazaron de plano cualquier responsabilidad en hechos de violencia y atribuyeron las lesiones observadas a irritaciones por el uso de pañales y a problemas de salud que, según sostuvieron, eran habituales en la menor. De acuerdo con fuentes judiciales, si los nuevos estudios confirman la inexistencia de signos de abuso o agresión física, la situación procesal de los padres podría abrir la puerta a una eventual recuperación de la libertad la semana próxima.
LE PUEDE INTERESAR
Les arrojó el celular para que lo dejaran de perseguir
LE PUEDE INTERESAR
Un bicichorro acorraló a una mujer en plena calle y la asaltó
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí