El clásico de los veranos con saqueos de vacaciones

Una joven denunció haber sido víctima de un importante robo en su vivienda familiar ubicada en las calles 19 y 68, luego de advertir que un grupo de delincuentes había ingresado mientras ella se encontraba fuera de la Ciudad.

Según relató, el día anterior había viajado a la localidad de Lezama para buscar a su madre, quien regresaba de vacaciones, y pasó la noche en ese lugar. A la mañana siguiente, mientras emprendía el regreso, recibió el llamado de una comerciante de la cuadra que le alertó que una ventana de su casa estaba forzada y que ya había dado aviso al 911.

Familiares de la víctima se acercaron al domicilio y constataron daños en uno de los accesos. Faltaban tres televisores, una consola de videojuegos, dos computadoras portátiles, joyas, perfumes, prendas de vestir y una suma de dinero que guardaba como ahorro, entre otros elementos.