Tumban a un motociclista de un “latazo” en la cabeza

Cerca de las 13.30 de ayer, lo que debía ser un trayecto cotidiano se transformó en una pesadilla en pleno centro de La Plata. Mientras un joven de 25 años circulaba en una motocicleta Zanella ZB por Plaza Rocha, en dirección de la avenida 60 hacia 59, fue interceptado por una “manada” de más de diez hombres, todos con camiseta de Gimnasia, que le cortó el paso de forma violenta.

Sin mediar palabra, uno de ellos le arrojó una lata de cerveza, que impactó en su cabeza, provocando que perdiera la estabilidad y cayera al asfalto.

Lejos de detenerse, el grupo aprovechó su vulnerabilidad para abordarlo y propinarle golpes de puño y patadas, para luego robarle absolutamente todo.

Entre las pertenencias sustraídas se encuentran un morral negro, un celular, una billetera blanca con dinero en efectivo y toda la documentación personal. También se llevaron una gorra amarilla con la bandera de Brasil y diversas prendas de vestir.

Incluso intentaron llevarse la motocicleta, pero logró recuperarla.