Una mujer pide por su hijo que está desaparecido

En La Plata, una mujer busca desesperadamente a su hijo, un joven de 16 años, que desapareció en la zona de Villa Elvira hace dos semanas. La denuncia ya fue radicada, pero los resultados de la labor policial hasta el momento no arrojó resultados positivos.

Según indicó la mujer, su hijo se llama Benjamín Espinoza, tiene 16 años y la última vez que se lo vio fue el sábado 31 de enero en las calles 6 y 78.

“Está pérdido”, ruega desesperada la madre del chico, y agrega: “Ya no sabemos más qué hacer”.

Pesa aproximadamente 65 kilos, mide 1.70 mts, tiene ojos negros y pelo oscuro.

“Tiene un leve problema en el habla”, sumó la mujer, que reveló un incidente con un familiar, con quien fue visto la última vez.

Para colmo de males, “nadie pidió las cámaras ni movió un dedo. Por eso mi desesperación”, concluyó.

Quiénes lo hayan visto o tengan información, pueden comunicarse al 911, al 1172292213 o al 2214794274.