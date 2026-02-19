Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Cambios en la pantalla chica

El debut de Beto Casella en América TV: cómo le fue en el rating

El debut de Beto Casella en América TV: cómo le fue en el rating
19 de Febrero de 2026 | 07:15

Escuchar esta nota

Ahora, Beto Casella tuvo su debut en América TV con BTV luego de su conflictiva salida de El Nueve. Así, a las 22 el conductor apareció acompañado de Felicidad, la canción italiana que será la cortina del programa.

Lo primero que hizo fue presentar a su equipo de trabajo, a los panelistas que se cruzaron de vereda para acompañarlos. Todos menos Edith Hermida y Horacio Pagani, que se quedaron en el Bendita original. Any Ventura, Agustín Guardis, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Mariela Fernández, Enzo Aguilar, Aníbal Pachano y Gabriel Castaña. También la participación de Leo Raff.

Y la presentación continuó con: “Franco y Blonda, que van a ser nuestra parte Broadway de nuestro programa, nuestro maestro de ceremonia, Mariano Flax. Como verán nos hemos mudado todos...somos como esas familias italianas”.

“Yo he llegado vivo después de algunas cositas que hemos pasado”, remarcó, haciendo referencia a la desafortunada frase homofóbica de Joe Fernández en su programa de radio que llevó a que se quedara afuera de BTV por disposición del canal. Lo discutieron hasta último momento y finalmente no fue parte. 

Pero, lo concreto es que, según publicó Moskita Muerta, el ciclo arrancó con 3.3 puntos de rating gracias al piso que le dejó LAM.

Después, empezó a subir y 22.10 se ubicó en 3.8 puntos. 15 minutos después, ya con MasterChef Celebrity en Telefe, BTV bajó a 2.9.

Siempre se mantuvo segundo en la franja, por debajo de Telefe y por encima de El Trece. 22.30 bajó a 2.7 y perdió ese lugar a manos de Historia de honor, la película que puso el canal de solcito, que trepó a 3.1.

El cierre, que fue con una entrevista a Roberto Moldasky, fue con un claro descenso a 2 puntos de rating, muy lejos de los 11.3 del reality culinario pero no tanto de los 2.7 del la película de El Trece.  

Por último, si lo comparamos con Bendita, más allá de que no compitieron en horario, el pico de Beto Casella fue de 3.8, mientras que el ciclo de Edith Hermida tuvo su pico en 3 puntos.

