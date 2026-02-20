Tironeos por las comisiones en el Concejo Deliberante local

El momento de la asunción de los nuevos concejales, el 11 de diciembre pasado / EL DIA

El Concejo Deliberante platense se prepara para iniciar la actividad del nuevo período legislativo, cuando se ponga en marcha su nueva integración, derivada de las elecciones de septiembre del año pasado. En ese contexto, en el que el peronismo se convirtió en la primera minoría y La Libertad Avanza robusteció su bancada, los tironeos en la nueva composición polarizada se da en torno a las comisiones legislativas.

El arranque del nuevo período será el martes 3, cuando el intendente, Julio Alak, encabece la apertura de sesiones ordinarias (ver aparte). A partir de la primera semana de marzo, el presidente, Marcelo Galland, tiene pensado convocar al cuerpo para sesionar, con las comisiones y sus presidencias ya integradas.

La conducción de los 13 cónclaves legislativos y sus integrantes se define antes del inicio del ciclo, en función de la nueva relación de fuerzas del cuerpo. Como viene publicando EL DIA, luego de los resultados de las legislativas locales y provinciales del domingo 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria obtuvo en nuestra ciudad el 44,09 por ciento de los votos y La Libertad Avanza, el 36,49 por ciento. Ese resultado se tradujo en el ingreso de siete concejales para el peronismo y cinco, para los libertarios.

Ese recambio se traduce ahora en el recinto en una primera minoría para el PJ con 12 escaños propios; siete para LLA; dos para el PRO y tres monobloques integrados por la UCR; Asap Nueva Generación y Propuesta Vecinal.

Frente a este nuevo panorama, en el que el oficialismo incrementa su número en dos bancas y los libertarios, también en dos, achicándose el PRO y la UCR, la pulseada por las comisiones se polariza entre los dos primeros.

Según pudo saber EL DIA, en esas negociaciones el peronismo tendría mayoría en la integración de todas y la presidencia de las tres más importantes. En los pasillos circulaba la idea de que uno de los hombres de mayor confianza del Intendente, el exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, cabeza de la lista de candidatos, presida la comisión de Planeamiento. Se trata de una comisión clave en materia de legislación territorial de la Ciudad.

En tanto, el peronista reelecto Juan Manuel Granillo Fernández continuaría al frente de la comisión de Legislación, otra de las áreas clave del deliberativo local.

La comisión de Hacienda, también decisiva a la hora de evaluar proyectos que contemplen el erario público, cambiaría de manos y pasaría a estar presidida por Pablo Elías. El concejal fue hasta diciembre presidente del bloque de Fuerza Patria, momento en el que anunció su alejamiento de La Cámpora y la creación de su propia agrupación, “la Germán Abdala”. La hasta ahora titular de ese cónclave, la peronista Micaela Maggio, pasaría a ser vicepresidenta y a dirigir la comisión de Salud.

En tanto, por la parte opositora, ayer el bloque de LLA se reunió para evaluar el tema y, según trascendió, reclamarán “entre cuatro y cinco” presidencias, entre ellas , las de Transporte, Obras Públicas y Seguridad. Si bien no trascendió quién podría ocupar esos eventuales lugares, sí se especulaba con que el Vicepresidente II del Concejo, el bullrichista Juan Pablo Allan, integre esta última.

Hasta el año pasado, LLA conducía la comisión de Niñez, presidida por la piparista María Florencia Defeo. Si bien las comisiones legislativas son 13, las mencionadas son las mesas clave a la hora de evaluar y debatir proyectos y obtener los despachos que los hagan prosperar y llegar al recinto. El polarizado debate deberá quedar saldado antes del 3 de marzo.