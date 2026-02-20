Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Las ordinarias comienzan el 3 de marzo

Tironeos por las comisiones en el Concejo Deliberante local

En el marco de la nueva integración, el oficialismo se quedaría con la mayoría en todas. Reclamos libertarios

Tironeos por las comisiones en el Concejo Deliberante local

El momento de la asunción de los nuevos concejales, el 11 de diciembre pasado / EL DIA

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

20 de Febrero de 2026 | 02:28
Edición impresa

El Concejo Deliberante platense se prepara para iniciar la actividad del nuevo período legislativo, cuando se ponga en marcha su nueva integración, derivada de las elecciones de septiembre del año pasado. En ese contexto, en el que el peronismo se convirtió en la primera minoría y La Libertad Avanza robusteció su bancada, los tironeos en la nueva composición polarizada se da en torno a las comisiones legislativas.

El arranque del nuevo período será el martes 3, cuando el intendente, Julio Alak, encabece la apertura de sesiones ordinarias (ver aparte). A partir de la primera semana de marzo, el presidente, Marcelo Galland, tiene pensado convocar al cuerpo para sesionar, con las comisiones y sus presidencias ya integradas.

La conducción de los 13 cónclaves legislativos y sus integrantes se define antes del inicio del ciclo, en función de la nueva relación de fuerzas del cuerpo. Como viene publicando EL DIA, luego de los resultados de las legislativas locales y provinciales del domingo 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria obtuvo en nuestra ciudad el 44,09 por ciento de los votos y La Libertad Avanza, el 36,49 por ciento. Ese resultado se tradujo en el ingreso de siete concejales para el peronismo y cinco, para los libertarios.

Ese recambio se traduce ahora en el recinto en una primera minoría para el PJ con 12 escaños propios; siete para LLA; dos para el PRO y tres monobloques integrados por la UCR; Asap Nueva Generación y Propuesta Vecinal.

Frente a este nuevo panorama, en el que el oficialismo incrementa su número en dos bancas y los libertarios, también en dos, achicándose el PRO y la UCR, la pulseada por las comisiones se polariza entre los dos primeros.

Según pudo saber EL DIA, en esas negociaciones el peronismo tendría mayoría en la integración de todas y la presidencia de las tres más importantes. En los pasillos circulaba la idea de que uno de los hombres de mayor confianza del Intendente, el exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, cabeza de la lista de candidatos, presida la comisión de Planeamiento. Se trata de una comisión clave en materia de legislación territorial de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

El paro tuvo mayor impacto por la adhesión del transporte

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora

En tanto, el peronista reelecto Juan Manuel Granillo Fernández continuaría al frente de la comisión de Legislación, otra de las áreas clave del deliberativo local.

La comisión de Hacienda, también decisiva a la hora de evaluar proyectos que contemplen el erario público, cambiaría de manos y pasaría a estar presidida por Pablo Elías. El concejal fue hasta diciembre presidente del bloque de Fuerza Patria, momento en el que anunció su alejamiento de La Cámpora y la creación de su propia agrupación, “la Germán Abdala”. La hasta ahora titular de ese cónclave, la peronista Micaela Maggio, pasaría a ser vicepresidenta y a dirigir la comisión de Salud.

En tanto, por la parte opositora, ayer el bloque de LLA se reunió para evaluar el tema y, según trascendió, reclamarán “entre cuatro y cinco” presidencias, entre ellas , las de Transporte, Obras Públicas y Seguridad. Si bien no trascendió quién podría ocupar esos eventuales lugares, sí se especulaba con que el Vicepresidente II del Concejo, el bullrichista Juan Pablo Allan, integre esta última.

Hasta el año pasado, LLA conducía la comisión de Niñez, presidida por la piparista María Florencia Defeo. Si bien las comisiones legislativas son 13, las mencionadas son las mesas clave a la hora de evaluar y debatir proyectos y obtener los despachos que los hagan prosperar y llegar al recinto. El polarizado debate deberá quedar saldado antes del 3 de marzo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con ejes en el orden y las obras, Alak prepara su discurso para la apertura de sesiones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Por qué se va

El sucesor vendría del otro lado del Charco

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

De Pachorra al Barba, ecos de una misma salida

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza

Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad
Policiales
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
VIDEO. Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
Espectáculos
“¿Está funcionando esto?”: Bradley Cooper explora el ocaso de un amor en su nuevo filme
Trío Magnolia: “El humor es agua en el desierto”
Preocupación por versiones cruzadas sobre el Indio Solari
Cazzu y Bad Bunny: la historia de un amor que no fue y que muchos desconocían
Volvió a Matera: Mel Gibson comenzó a rodar la secuela de “La Pasión de Cristo”
Información General
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Deportes
Por qué se va
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla