¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |La víctima se encuentra internada y su agresor, prófugo

“Me mandaron plomo”: una pelea que terminó con sangre en Romero

"Me mandaron plomo": una pelea que terminó con sangre en Romero
20 de Febrero de 2026 | 02:27
Un nuevo episodio de violencia sacudió a Melchor Romero. Lo que comenzó como una fuerte discusión terminó con un hombre de 32 años herido de bala y trasladado de urgencia a un centro de salud. El agresor escapó del lugar y permanece prófugo.

Según informaron voceros del caso, el hecho ocurrió en la zona de 156 y 34. Por motivos que todavía se intentan establecer, dos hombres iniciaron un intercambio verbal que fue subiendo de tono, con insultos y amenazas, hasta que la situación se descontroló. En medio del cruce, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo a corta distancia.

El estruendo alteró la tranquilidad del barrio y varios vecinos salieron a la calle. Un llamado al 911 alertó sobre lo sucedido y de inmediato acudió personal del Comando de Patrulla que recorría ese sector de la localidad.

Al llegar, los efectivos constataron la gravedad de la escena: encontraron al hombre herido y manchas de sangre en el asfalto. De acuerdo al vocero consultado, el propio damnificado alcanzó a decir que “me mandaron plomo”, responsabilizando a otro sujeto, aunque sin aportar mayores precisiones sobre su identidad.

Por el momento no trascendió en qué parte del cuerpo recibió el disparo ni el carácter de la lesión, aunque fuentes médicas indicaron que permanecía bajo observación tras ser asistido.

Los policías solicitaron una ambulancia del SAME, que lo trasladó al hospital de Romero, y también pidieron refuerzos, ya que el ataque ocurrió en una zona señalada como conflictiva. Durante varios minutos hubo tensión en el lugar, mientras familiares y allegados intentaban reconstruir lo ocurrido.

Una hermana del baleado confirmó ante las autoridades que el agresor sería un hombre con el que momentos antes había mantenido una acalorada discusión. Con el presunto atacante prófugo, los investigadores trabajan para establecer las circunstancias exactas del hecho, identificar al sospechoso y dar con su paradero.

 

