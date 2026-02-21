Estudiantes y Atenas conocen rivales y formato

La Liga Federal de básquet argentino definió las zonas y formato de esta temporada, y los equipos de La Plata ya conocen a sus rivales. Con 93 equipos distribuidos en 7 conferencias, la tercera categoría ya tiene formato de disputa confirmado. El calendario comenzará el sábado 28 de febrero y otorgará dos ascensos a La Liga Argentina.

Siguiendo esta línea, cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias. Concluida la Fase Regular, clasificarán a los playoffs Interconferencias cuatro equipos por Conferencia, excepto la Conferencia Metropolitana, que clasificará a ocho.

conferencias

Sudeste:Zona A: All Boys, Estudiantes, Ferro, Independiente), Independiente y Racing. Zona B: Atenas, Atl. Pilar, Belgrano, Ciudad Campana, Estudiantes, Regatas, San Fernando y Somisa.

Sur: Zona Sur: Atlético Regina, Centro Español, Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente, Pacífico, Pérfora y Petrolero Argentino.

Centro:Zona A: Banda Norte, El Ceibo, Matienzo, Sparta, Unióm, Unión Central y Urquiza. Zona B: Alma Juniors, Almagro , Atl. Rafaela, Atl. Sastre, Atl. Tostado, María Juana, Sanjustino y Unión y Juventud.

Litoral: Zona A: Caza y Pesca, Estudiantil Porteño, José Hernández, Los Indios , Pinocho, San Andrés, San Miguel y Sportivo Escobar. Zona B: Alejandro Korn, APV, CEPA, GEVP, Independiente, Midland, Náutico Hacoaj y Tres de Febrero. Zona C: Casa de Padua, Claridad, Club GEI, Morón, Presidente Derqui, River Plate, Sportivo Pilar y Unión Vecinal.

NEA: Capri, Córdoba, Cultural, Don Bosco, Hércules, Hindú Club, Mitre, Regatas, San Lorenzo y Tokio.

NOA: 9 de Julio, Asociación Mitre, Belgrano, Concepción BB, El Carmen Municipal, Montmartre, Red Star y Talleres.