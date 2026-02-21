El Aston Villa del Dibu quiere prenderse

El Aston Villa, equipo en el que juegan los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, recibirá este mediodía al Leeds, con el objetivo de mantenerse en la lucha por el título en la Premier League de Inglaterra.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo séptima fecha, está programado para las 12.00 del mediodía (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Villa Park y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

El Aston Villa llega a este partido con la intención de conseguir un triunfo que le permita ponerse a cinco puntos del líder Arsenal, para mantenerse en la pelea por el título en la liga inglesa.

Sin embargo, tienen que dejar atrás la irregularidad de las últimas cuatro fechas, donde solo ganaron un partido, empataron otro y perdieron en los dos restantes.

El Leeds, por su parte, está 15° con 30 puntos y buscará una victoria como visitante para tomar respiro con respecto a la zona de descenso, donde actualmente están West Ham, Burnley y Wolverhampton.

Hoy también jugará el Chelsea de los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, que recibirá al Burnley también a las 12.00 del mediodía, mientras que el Manchester City, otro de los equipos que pelea por el título (está segundo con 53 puntos, a cinco unidades del líder) jugará en su estadio frente al Newcastle a partir de las 17.00.

Los restantes dos encuentros de esta jornada de sábado los disputarán Brentford-Brighton (también desde las 12.00) y West Ham-Bournemouth (a las 14.30).

Por otra parte, mañana será el turno del líder Arsenal (58 puntos), que visitará a las 13:30 al Tottenham, que cuenta en sus filas con el defensor Cristian “Cuti” Romero y está pugnando por salir de una situación comprometida con el descenso, apenas dos unidades por encima de la zona roja.

También jugarán Nottingham Forest-Liverpool, Sunderland-Fullham y Crystal Palace será local ante el colista Wolves.

La fecha concluirá pasado mañana con la disputa de un único partido: Everton – Manchester United.