Un platense entre las nuevas autoridades de La Federación Argentina de Agrimensura

El agrimensor platense Diego Morrone fue designado como tesorero de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), tras la renovación de autoridades que llevó adelante la entidad para el nuevo período institucional.
Según se informó desde el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, la nueva conducción nacional será encabezada nuevamente por Jorge Soria, quien continuará al frente de la Federación por otros dos años.
En este contexto, Morrone —oriundo de La Plata— pasará a integrar la Mesa Ejecutiva de la FADA, lo que permitirá reforzar la representación de la provincia de Buenos Aires dentro del organismo a nivel nacional.
Además, la agrimensora Lucía Brockerhof formará parte de la Comisión Revisora de Cuentas, sumándose también a los espacios institucionales de la Federación.
Desde el CPA destacaron la importancia de mantener una participación activa de profesionales bonaerenses en la conducción nacional, especialmente en temas vinculados al ordenamiento territorial, la publicidad registral y la seguridad jurídica.
La designación de las nuevas autoridades fue comunicada oficialmente en las últimas horas por la entidad profesional.
