El calvario en las cárceles de Venezuela

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
El manual bilardista de Milei para interferir en el Indec y las dudas por la economía 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Patrick Fort
Columnista de AFP
El francés Camilo Castro pasó un “calvario” de cinco meses en una cárcel de Venezuela, donde fue acusado de espía y estuvo constantemente amenazado de tortura por sus “vampiros” carceleros.
En libertad desde noviembre, este profesor de yoga de 41 años cuenta ese tiempo “de asco, odio y rencor”, pero “también de amor, de esperanza, de compasión con todo un pueblo”.
“Hoy estoy bien, pero mañana no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar. Resisto gracias a la meditación, al amor de mis amigos y de mi familia”, dice desde la periferia de París.
Decidió hablar para tratar de ayudar a “los cientos de venezolanos que aún están presos”.
En 2025, Camilo Castro vivía en Colombia. Intentó renovar su visa de estadía saliendo del país para luego volver a ingresar. Llegó a la frontera con Venezuela “el 26 de junio al amanecer” y quedó detenido. “Comenzó el calvario”.
LE PUEDE INTERESAR
Ingenieros dicen que la red eléctrica de la Región está al límite
LE PUEDE INTERESAR
Cuando el dinero sigue al alumno: Italia y el cheque escolar
“Hombres encapuchados” lo llevaron en auto a Maracaibo (oeste). “Me metieron en un subsuelo, una cárcel construida en un estacionamiento. Pasé allí toda la noche, entre paredes llenas de humedad, baños en un estado lamentable con montones de cucarachas, heces acumuladas durante meses”, describe.
Nota que hay “muchas manchas de sangre en las paredes”, además de una mesa “con diferentes objetos de tortura, botellas de agua, trapos, bolsas plásticas, gas lacrimógeno, insecticida”.
“Al día siguiente me someten a interrogatorio con un agente de la DGCIM (contrainteligencia militar) que me impresiona mucho. Me dice que no se cree el cuento del profesor de yoga que vive en Colombia. Me dice que voy a pasar muchos años preso, que soy un espía”, refiere.
“Me dice que tiene la forma de ‘abrirme’ y que le pagan para eso”, narra Castro, a quien rociaron escopolamina, una sustancia utilizada para la sumisión química.
Luego, es trasladado por carretera hasta la sede de la DGCIM en Caracas.
Allí queda detenido “en un sótano, en el piso. Esposado y encapuchado” todo el tiempo. Al cabo de cinco días le ofrecen “salir al sol”. Es “uno de los más hermosos recuerdos de mi vida”, afirma.
Pero la tregua apenas dura un instante. Enviado a la cárcel del Rodeo 1, a las afueras de Caracas, donde hay decenas de detenidos políticos y muchos extranjeros, al principio siente alivio porque no mandan los criminales.
“’Aquí todos somos como tú, a todos nos secuestraron, sabemos por lo que acabas de pasar, nadie te va a hacer daño, aquí no hay delincuentes’”, le dice uno de los presos.
El día a día es difícil, con poca comida y enfermedades. “Todo el tiempo teníamos diarrea, infecciones en la garganta y en los pulmones. No teníamos baños (sino un hueco en el piso) y nos daban agua solo dos veces al día. Permanentemente había un olor que no se iba”, recuerda.
Castro dice que entró en un “mundo del absurdo” en el que la música folklórica venezolana sonaba “a volumen muy alto” y varias veces a la semana se difundía propaganda de inspiración socialista durante dos y hasta cinco horas.
“Muy a menudo nos humillaban en la noche. Nos sacaban a todos en fila india, esposados y con capucha. Nos insultaban”, evoca Castro.
Los interrogatorios, las consultas médicas, los “falsos juicios”, todo se hacía de noche.
“Son verdaderos vampiros. Lo hacen para quebrarnos (...) nunca se puede descansar de verdad”. “Se pierde toda noción de libertad, de responsabilidad, de autonomía. Te deshumanizan”, reflexiona.
Durante los simulacros de juicio, “un juez que parecía un vendedor de drogas” lo acusa de “terrorismo”, de ser “agente de la CIA, de la DEA” y de colaborar con conspiradores.
También fue sometido a interrogatorios con polígrafo en los que le repetían “las mismas cuatro preguntas durante horas”.
Y constantemente pesaba sobre él el riesgo de ser “castigado” en el cuarto piso, donde los presos eran “esposados, a menudo desnudados, no había colchonetas, había que dormir en el piso”.
“En esas celdas de castigo, muchas veces se torturaba a la gente”, con palizas. Se les aplicaba “asfixia con gases lacrimógenos” o con insecticida en una bolsa plástica en la cabeza, en medio de “risas y humillaciones verbales”, refiere Castro.
“Otra penitencia posible era la intubación forzada (por la boca) con el pretexto de alimentarte. Tubos en la nariz, en el ano... Soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas”, relata.
En un momento, Castro quiso protestar para que le permitieran tener los libros que le ofrecía el consulado de Francia. Pero el consejo de otro hombre que llevaba 20 años preso le hizo cambiar de opinión. “Me dijo: ‘Te van a torturar. En un minuto te destruyen el cuerpo, y en cinco minutos destruyen la existencia. Olvídate de los libros, están escritos, podrás leerlos un día. Sé inteligente’”.
Camilo Castro ha pedido ser reconocido como víctima en Francia. Pero dice también que quiere volver a Venezuela, lugar del cual tiene “evidentemente, malos recuerdos”, pero al cual ya quedó “unido”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí