Un menor intervino en una pelea familiar y terminó hiriendo a su tía

Un violento conflicto familiar ocurrido este sábado en Lisandro Olmos terminó con una mujer hospitalizada y un menor de 11 años involucrado en el hecho. El episodio fue encuadrado como “lesiones leves” y es investigado por la UFI N° 4 del Joven de La Plata.

Según informaron voceros, el hecho se registró en calle 52 entre 201 y 203, donde personal del Subcomando de Patrullas Oeste acudió tras un alerta por disturbios dentro de una vivienda. Al llegar, los efectivos constataron que una joven, de 26 años, presentaba dos cortes en la espalda, a la altura de la cadera.

De acuerdo al informe, las heridas habrían sido provocadas por su sobrino, un niño de 11 años, quien tomó un cuchillo tipo tramontina durante una pelea familiar. Siempre según la reconstrucción inicial, el menor intervino cuando observó que su tía golpeaba con un fierro en el rostro a su madre, también presente en la escena. Tras el ataque, el chico arrojó el arma blanca a unos tres metros del lugar.

Una ambulancia asistió a la mujer herida y la trasladó al Hospital de Melchor Romero, donde quedó internada fuera de peligro. En tanto, peritos trabajaron en el domicilio para relevar pruebas y establecer la dinámica completa de lo ocurrido. Las actuaciones se iniciaron de oficio bajo la carátula “lesiones leves”, y la fiscalía interviniente avaló el procedimiento policial y solicitó ser informada sobre la evolución médica de la joven hospitalizada.