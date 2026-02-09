“Desde que llegué al Club me avisaron de ganar el partido de la cuarta fecha”

El ecuatoriano Jordy Caicedo fue la gran figura de Huracán, al convertir el único gol, el quinto en lo que va del torno.

“Sabía que el fútbol argentino es difícil pero nunca imaginé que sería lo que estoy viviendo. Es todo muy pasional”, declaró tras el triunfo. Y de inmediato confesó que era el partido más esperado: “Desde que llegué al Club que me hicieron saber que el partido de la cuarta fecha era el más importante”.

“Estoy contento haberle dado el triunfo a esta gran institución Es maravilloso vivir este momento porque hasta no hace mucho la estaba pasando mal”, finalizó su diálogo con la TV. En simultáneo un hincha se metió a la cancha para pedirle su camiseta.

Hace casi 10 años que no gana en el Ducó

Pese a que la racha es ampliamente favorable a San Lorenzo en el historial del clásico, el dato es que hace casi 10 años que no puede derrotar a su rival en condición de visitante. Desde el torneo de 2017 que no puede superar al Globo en el Tomás A. Ducó. Tampoco le es favorable la racha en los últimos 10 años.

Serios incidentes en la previa

Antes del inicio del partido se vivió un momento lamentable en la cancha de Huracán. Es que los hinchas en la platea pudieron escupir y casi que golpear a los jugadores de San Lorenzo cuando regresaban de la entrada en calor. Sin dudas que un hecho a revisar.