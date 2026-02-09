Un sabor agridulce para los Pumas 7s, en Perth

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
El Seven de Perth terminó dejando un sabor agridulce para Los Pumas 7s, que lograron cambiar la cara tras un arranque adverso y cerraron su participación con un quinto puesto que les permitió sumar 12 puntos clave en el Circuito Mundial, certamen del que son bicampeones.
El equipo argentino llegó a la jornada final golpeado por una serie de resultados negativos ante Fiji, Sudáfrica y España, lo que lo obligó a disputar la zona de definición por el quinto lugar.
Lejos de bajar los brazos, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora respondió con una actuación arrolladora frente a Francia, al que venció por 47-12.
Luego, Argentina volvió a enfrentar a España. Tuvo su revancha con un triunfo de 24-19 para quedarse con la quinta posición.
