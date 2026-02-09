Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |TERMINARON EN 5º PUESTO

Un sabor agridulce para los Pumas 7s, en Perth

9 de Febrero de 2026 | 01:31
Edición impresa

El Seven de Perth terminó dejando un sabor agridulce para Los Pumas 7s, que lograron cambiar la cara tras un arranque adverso y cerraron su participación con un quinto puesto que les permitió sumar 12 puntos clave en el Circuito Mundial, certamen del que son bicampeones.

El equipo argentino llegó a la jornada final golpeado por una serie de resultados negativos ante Fiji, Sudáfrica y España, lo que lo obligó a disputar la zona de definición por el quinto lugar.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora respondió con una actuación arrolladora frente a Francia, al que venció por 47-12.

Luego, Argentina volvió a enfrentar a España. Tuvo su revancha con un triunfo de 24-19 para quedarse con la quinta posición.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers

Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Últimas noticias de Deportes

¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos

Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize

Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV
Policiales
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Mataron a un hombre a la salida de un boliche
El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva
En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
Política y Economía
Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
La grieta por el acuerdo con EE.UU.: ¿oportunidad o una concesión excesiva?
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
La Ciudad
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 9 de febrero
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Espectáculos
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
El conejo malo cobró cero dólares, pero podría ganar muchos millones
“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua
Camino al Oscar, “Una batalla tras otra” se perfila ganadora
El actor que hizo de Elvis ahora será Lance Armstrong

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla