Un sabor agridulce para los Pumas 7s, en Perth

El Seven de Perth terminó dejando un sabor agridulce para Los Pumas 7s, que lograron cambiar la cara tras un arranque adverso y cerraron su participación con un quinto puesto que les permitió sumar 12 puntos clave en el Circuito Mundial, certamen del que son bicampeones.

El equipo argentino llegó a la jornada final golpeado por una serie de resultados negativos ante Fiji, Sudáfrica y España, lo que lo obligó a disputar la zona de definición por el quinto lugar.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora respondió con una actuación arrolladora frente a Francia, al que venció por 47-12.

Luego, Argentina volvió a enfrentar a España. Tuvo su revancha con un triunfo de 24-19 para quedarse con la quinta posición.