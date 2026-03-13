Kast arranca con mano dura contra la migración

El presidente chileno, José Antonio Kast, estrenó su mandato con una batería de medidas que buscan instalar lo que definió como un “gobierno de emergencia”. En sus primeras horas en el cargo firmó seis decretos orientados a reforzar el control del Estado, con especial foco en la migración irregular en la frontera norte.

Entre las decisiones más relevantes figura la declaración como zona militar del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, lo que otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además, ordenó la puesta en marcha inmediata del llamado Plan Escudo Fronterizo, que incluye el refuerzo de patrullajes y la construcción de barreras físicas en puntos estratégicos.

El mandatario también designó al almirante Alberto Soto como comisionado presidencial para coordinar las acciones de control migratorio, una de las promesas centrales de su campaña. Kast propuso expulsiones masivas, centros de detención y cambios legales para desincentivar el ingreso clandestino al país.

El nuevo gobierno también dispuso una auditoría integral en ministerios e instituciones públicas para detectar irregularidades y anunció la aceleración de trámites administrativos que, según el Ejecutivo, mantienen bloqueadas inversiones por unos 16.000 millones de dólares.

En paralelo, el gabinete ordenó un recorte del 3% en el gasto de todos los ministerios como parte de un plan de austeridad destinado a reducir el déficit fiscal. Según el gobierno, la medida permitirá ahorrar cerca de 3.000 millones de dólares este año sin afectar los programas sociales.