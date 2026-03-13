Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |BATERÍA DE DECRETOS para la nueva etapa en Chile

Kast arranca con mano dura contra la migración

Kast arranca con mano dura contra la migración
13 de Marzo de 2026 | 01:38
Edición impresa

El presidente chileno, José Antonio Kast, estrenó su mandato con una batería de medidas que buscan instalar lo que definió como un “gobierno de emergencia”. En sus primeras horas en el cargo firmó seis decretos orientados a reforzar el control del Estado, con especial foco en la migración irregular en la frontera norte.

Entre las decisiones más relevantes figura la declaración como zona militar del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, lo que otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además, ordenó la puesta en marcha inmediata del llamado Plan Escudo Fronterizo, que incluye el refuerzo de patrullajes y la construcción de barreras físicas en puntos estratégicos.

El mandatario también designó al almirante Alberto Soto como comisionado presidencial para coordinar las acciones de control migratorio, una de las promesas centrales de su campaña. Kast propuso expulsiones masivas, centros de detención y cambios legales para desincentivar el ingreso clandestino al país.

El nuevo gobierno también dispuso una auditoría integral en ministerios e instituciones públicas para detectar irregularidades y anunció la aceleración de trámites administrativos que, según el Ejecutivo, mantienen bloqueadas inversiones por unos 16.000 millones de dólares.

En paralelo, el gabinete ordenó un recorte del 3% en el gasto de todos los ministerios como parte de un plan de austeridad destinado a reducir el déficit fiscal. Según el gobierno, la medida permitirá ahorrar cerca de 3.000 millones de dólares este año sin afectar los programas sociales.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El barril de Brent tocó su nivel más alto desde agosto 2022 y puede seguir aumentando

LE PUEDE INTERESAR

imagen

EE UU gastó USD 11.300 millones en una semana para atacar a Irán
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Últimas noticias de El Mundo

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”

Teherán jura venganza y usa Ormuz como arma
Deportes
Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Defensa empató y Soso explotó de bronca
Información General
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Policiales
Delito juvenil en la Ciudad: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla