La bolsa de Nueva York se tiñe de rojo por la grave crisis en el Golfo

Las acciones en Wall Street cerraron con fuertes pérdidas ayer, presionadas por el aumento de la tensión geopolítica en Medio Oriente y la reacción de los mercados ante el repunte del precio del crudo. El nerviosismo de los inversores se intensificó tras la orden del líder supremo iraní, Mojtaba Khameneí, de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial.

Al cierre de la jornada, el índice Dow Jones Industrial Average cayó un 1,56 %, lo que representó una pérdida de 739 puntos, hasta ubicarse en 46.677 unidades. El selectivo S&P 500 retrocedió un 1,52 %, hasta los 6.672 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite fue el más castigado, con un descenso del 1,78 %, hasta los 22.311 puntos.

Los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto en la región del Golfo y sus posibles efectos sobre la economía global. Aunque el tráfico marítimo por el estrecho ya se encontraba muy reducido, la confirmación del bloqueo reforzó la sensación de incertidumbre en los mercados financieros.

En el plano corporativo, el sector financiero lideró las pérdidas. Las acciones de Goldman Sachs se desplomaron un 4,4 %, mientras que JPMorgan Chase retrocedió un 1,61 % y American Express perdió un 1,34 %.

El sector tecnológico también registró caídas, con descensos en compañías clave como Nvidia, que bajó un 1,54 %, y Micron Technology, que retrocedió un 3,14 %.

Entre las pocas excepciones positivas figuraron las grandes petroleras. Chevron avanzó un 2,7 % y ExxonMobil ganó un 1,29 %, impulsadas por el contexto energético internacional.

El clima de cautela también se reflejó en otros mercados. En Europa, los principales índices bursátiles cerraron con descensos moderados, mientras que en Asia se observaron movimientos mixtos, con inversores atentos tanto a la evolución del conflicto como a los indicadores económicos globales.

En Estados Unidos, además, persisten señales de enfriamiento económico. La tasa promedio de interés de las hipotecas a 30 años alcanzó el 6,11 %, su mayor aumento desde abril de 2025, lo que podría afectar al mercado inmobiliario. A su vez, la inflación se mantuvo en el 2,4 % en febrero, todavía por encima del objetivo fijado por la Reserva Federal. En este contexto, los analistas advierten que la combinación de incertidumbre geopolítica, presión inflacionaria y tasas de interés elevadas podría mantener la volatilidad en los mercados financieros durante las próximas semanas.