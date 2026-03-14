El proceso contra Israel por genocidio en Gaza

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Redacción AP
Estados Unidos intervendrá en el proceso contra Israel por genocidio que fue presentado ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas por Sudáfrica, alegando que las acusaciones son falsas y que un fallo contra Israel podría socavar el derecho internacional.
La Corte Internacional de Justicia está considerando si la operación militar de Israel en Gaza equivale a genocidio en virtud de un tratado redactado después de la Segunda Guerra Mundial. Israel ha negado enérgicamente las acusaciones.
En un escrito obtenido por The Associated Press, Estados Unidos afirma que las acusaciones forman parte de una “campaña más amplia” contra Israel y el pueblo judío “para justificar o alentar el terrorismo contra ellos”.
Cualquier parte de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio puede intervenir para aportar su evaluación de las cuestiones jurídicas del caso. En 2023, más de 30 países respaldaron a Ucrania en un caso separado que presentó contra Rusia.
Más de una docena de otros países han presentado intervenciones en el caso contra Israel, entre ellos España, Países Bajos e Irlanda.
El escrito de Estados Unidos subraya que para determinar la existencia de genocidio se requiere una “intención específica” de cometer el delito, y pidió al tribunal, con sede en La Haya, no “rebajar el estándar”.
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“Las bajas civiles, incluso las bajas civiles generalizadas, no son necesariamente indicativas de una intención genocida, en particular cuando ocurren en el contexto de un conflicto armado que implica combate urbano”, argumenta Estados Unidos en su escrito.
Reed Rubenstein, asesor jurídico del Departamento de Estado que representa a Estados Unidos, manifestó que un fallo contra Israel sería un “repudio radical” de los precedentes del tribunal.
Una decisión así “alimentaría la percepción de que el tribunal es simplemente una herramienta más en la campaña jurídica pro-Hamás” contra Israel, comentó Rubenstein.
Los combates en Gaza han amainado desde que el año pasado entró en vigor un alto el fuego negociado por Estados Unidos, aunque el ejército israelí continúa disparando de manera regular.
El frágil acuerdo había permitido que ingresara más ayuda humanitaria y otros suministros al territorio palestino, aunque se han vuelto a imponer restricciones durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La CIJ ha emitido una serie de órdenes sobre la conducta de Israel en Gaza desde que Sudáfrica presentó su caso en 2023, entre ellas, instar a Israel a hacer todo lo posible para prevenir la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio. En procedimientos separados, el tribunal ha señalado que Israel debe permitir que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (conocida como UNRWA) brinde asistencia humanitaria al territorio palestino.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa en 2024 en relación con el conflicto en Gaza. La CPI indicó que había motivos para creer que ambos utilizaron el “hambre como arma de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y que atacaron deliberadamente a civiles.
En respuesta, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones contra funcionarios de la CPI, incluidos nueve jueces y los principales fiscales.
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